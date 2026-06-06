Con la fórmula del Yerbal el Preferencial Storace de Las Piedras fue para manos de Sasnal

Con la misma fórmula aplicada en otros ejemplares las sedas del stud Yerbal ganó nuevamente con Sasnal comprado en training hace año y medio con la monta de Pablo Rodríguez bajo los cuidados de Germán González.

Tras vestir otros colores y ganar una, el hijo de Alpha logró, con la de la vispera en el Preferencial Storace, su quinto triunfo de la mano de los Benia, segundo en el plano de corte mayor en el circo canario.

Cargando 60 kilos el del Yerbal fue dejado un poco de lado en materia de apuestas y a buen dividendo logró derrotar a Rioplatense que se vio igualado por Sasnal en la misma bajada para plantearle lucha durante toda la recta, en el disco primero el conducido por Pablo Rodríguez en buenos 1’13”70, fue tercero Orson Wells.

El San Félix de Paysandú abre la sabatina con nueva pruebas abriendo a las 11:40 cerrando a las 15:40.

Maroñas inicia a las 16:25 cerrando a las 19:55 en correcta reunión de ocho pruebas de condición.

Los Campeones mas ganadores y la cuatrifecta

Tras 116 carreras de Campeones disputadas desde 2008 el popular Federico “Pelado” Piriz es el profesional más ganador con catorce clásicos de la Serie en su haber. Tras el triunfo de Fade Amita en 2008 al de Socrates en 2023 el carolino aventaja a Luis Cáceres por cinco. Solo le falta la Classic

Federico Piriz - Clasico Rogelio Rodriguez y Jose Ferro, 7 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240901, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El haras Don Alfredo nauguró Campeones en 2008 con las victorias de Inti y Vincero en ambas Juvenile hasta el triunfo de Bar Arocena en 2022 en la Sprint. La cabaña que fue líder en nuestro país lleva 24 logros en la Serie. La única que no logró ganar es la Mile que inicio en el año 2015.

Diego_Villar

En 18 ediciones solo cinco ejemplares lograron duplicar victorias en una carrera, Imperrito en la Classic 2013/14, Atletico el Culano la ganó en 2021/22. En la Mile Justice Cat fue el ganador en 2021/3 mientras que Pacholli logró el Distaff en 2012/3. Rabravo Demon ganó la Sprint 2024/5.

Jose Da Silva y Pacholli - Clasico Stud Book Uruguayo, 5 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20230924, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Durante la gran jornada de Campeones este domingo en Maroñas los atractivos no están solo en la pista con las 15 carreras a disputarse con productos nacidos y criados en nuestras praderas, fuera de ello hay atracción para los más chicos. Cambio de figuritas en el Folle, los clásicos food trucks y la feria Para Ti. También a nivel de apuestas hay llamadores, la cuatrifecta de la Mile en quinto término aporta 840 mil pesos y se aguarda llegue a los dos millones de peso de pozo. La trifecta acumulada de la Sprint al cierre aporta acumulado 262 mil pasando el millón de pozo.