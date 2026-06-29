En jornada de festejos Es Patriarca y Sweet Feel se consagraron como los baby cracks de la generación

Al inicio fue triunfo, corto pero neto, de la excelente Grandinata en el clásico Asociación de Criadores. La hija de Trinniberg derrotó a Agostina por cuarto de cuerpo en 1’ 12”68, fue tercera Peligrosa a un largo dejando cuarta a Best Bright al pescuezo. Luego del triunfo Waldemar Maciel afirmó: “La yegua ganó bien, no está mostrando lo suyo en carrera, no venía bien, igual ganamos, veremos el futuro”.

En el clásico Reapertura sobre el kilómetro, el entrenador Sergio Dorneles repitió su triunfo con Capo Boss en el mismo clásico cuando tenía dos años. El defensor de Los Salteños derrotó a Comandante Rapha por cuerpo y tres cuartos en muy buenos 58”31, llegó en tercer lugar Hulkemberg delante del favorito L’ Intrigatore.

Ignacio Sánchez

El clásico Criterium consagra al mejor dos años de la temporada y Es Patriarca no solo mantuvo su invicto, demostró ser el mejor al lograr el cuarto triunfo de su campaña el tercero de corte estelar.

Tras ganar Lavalleja y Campeones Juvenile sin que Waldemar Maciel lo tocara, en esta ocasión el piloto lo llamó al orden: “La carrera hay veces que se hace como uno piensa, aquí le tuve que pegar un par de palos, en el primero vi que el caballo respondía, ganamos bien y ahora a disfrutar cada uno de los triunfos”, comentó Waldemar Maciel tras obtener el Criterium al derrotar a Petkovic en buenos 1’ 24”21 por dos cuerpos y cuarto, llegó tercero Rally Now a la cabeza dejando cuarto a Fire cerrando las chapas quien movió los relojes desde el vamos, Print de Tudo.

Ignacio Sánchez

El entrenador Germán González tomó la iniciativa y el propietario le dio la derecha para que Sweet Feel fuera parte del Criterium tras ser cuarta en el Torterolo la pasada semana llegando en cuarto lugar.

Corrida al óleo por Pablo Rodríguez la hija de Lucullan dominó a Lavivid sobre la última cuadra para ganar el Crtiterium por dos cuerpos en 1’ 25”69 y quedarse con la corona de baby crack de forma inobjetable.

Completaron el marcador Linda Cami, Cayetana e Intercoqueta.

El nivel de apuestas promedio sigue arriba ya que se jugaron 914 mil pesos de promedio por carrera cerrando el mes y en una jornada de lluvia pero con buen marco de público en el nuestro principal escenario hípíco.