Cierre de semestre con el festejo de los 23 años de la reapertura del hipódromo nacional de Maroñas

Maroñas cierra el semestre con una súper reunión que tiene todos los condimentos para que el aficionado asiduo, el burrero y el visitante ocasional se hagan presentes en el Jerárquico de Ituzaingo.

Motivos, varios en una jornada de quince carreras que da inicio a las 12:45 y cierra siete horas mas tarde que inicia con un clásico de los cuatro que hay en la tarde - noche que incluye a los Criterium que consagra a los mejores dos años de la generación nacida en 2023.

En las dos pistas el espectáculo está asegurado, fuera de ellos la organización anuncia que habrá un espectáculo de teatro infantil - El mundo del revés 16:00 Hall de Palco, un show de CE Pequeño - 16:00 hs Folle Primer piso y 17:00 Hall de Palco, un sorteo de camisetas oficial de Uruguay, pelota del mundial, Smart tv y vales de apuestas entre todos los que estén presentes y se le dará un homenaje al jockey Diogo González a las 18:00 hs. El sanducero es el primer jinete de la escuela de jockeys de Las Piedras que logra puesto rentado en un Latinoamericano, justo reconocimiento para el joven profesional.

A todo ello se le suma que hay nueva carta en el restorán Ituzaingo del Palco y que habrá 30% de descuento en la misma.

A nivel de apuestas en la 11ra se pone en juego lo acumulado en fortuna en carrera que alcanza los 382 mil pesos en una trifecta que muy seguramente supere el millón de pozo.

En el Asociación de Criadores sobre 1200 metros vuelve al ruedo Grandinata tras su fracaso en el Sprint de Campeones, enfrenta a Best Bright que baja de tiro y a la clásica Agostina. Largan 12:45.

A las 15:15 se disputa el clásico Reapertura sobre un kilómetro, quien ganó el Maroñas en Reyes va por el título, Comandante Rapha, L´Intrigatore y Ramirito rivales de fuste.

En los Criterium hay chance para todos los gustos, en el de machos que larga 16:15 nos inclinamos por Petkovic a pesar de que Es Patriarca es la figura de la carrera, largan 16:15. El cierre estelar va con ellas también sobre 14 cuadras, Cayetana ganó bien el Fillies y va por la corona, Lavivid e Intercoqueta rivales de fuste. Se festejan los 23 años de la reapertura, que sea una fiesta.