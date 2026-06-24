Maroñas prepara su festejo 23 de la reapertura dentro y fuera de las pistas en un hipódromo que bien luce

Con 15 carreras se cierra el primer semestre 2026 con una reunión a toda orquesta dentro y fuera de las pistas.

Es que la disputa de los Criterium, largan a las 16:15 y 17:15 para machos y féminas respectivamente y consagran a los mejores dos años de la generación nacida en 2023 sumado al clásico Reapertura sobre el kilómetro y el Asociación de Criadores que abre la reunión a las 12:45. Se aguarda una nueva jornada llena de emociones.

A nivel de apuestas lo acumulado en fortuna en carrera, $381.164, se vuelca en la trifecta de la onceava carrera más varios pozos acumulados y garantizados que llaman al burrero.

El viernes abre el fin de semana con 13 competencias donde destaca el handicap especial Necessaire para ellas en la milla.

Variedades de domingo

Homenaje

El sanducero Diogo González, egresado de la escuela de jockeys de Las Piedras, ha tenido en estos últimos meses un crecimiento que tuvo punto alto en su participación en el Latino. El domingo hay homenaje a las 18:00 en Maroñas.

Jose Luis de la Cruz

Actividades

Fuera de las pistas habrá espectáculo infantil -El mundo del revés a las 16:00 hs en el Hall de Palco, un show de CE Pequeño-, además a las 16:00 en el Folle Primer piso y 17:00 en el Hall de Palco, un sorteo de camisetas de Uruguay, pelota del mundial, una TV y vales de apuestas.

Estadísticas

Empate en el primer lugar

1° Vagner Leal 49

1° Pablo Rodríguez 49

3° Jose L. Da Silva 38

4° Waldemar Maciel 30

5° Héctor F. Lazo 26

6° Cristian Moren 25

7° Javier E. Pérez 21

7° Yair E. Pereira 21

9° Luis A. Cáceres 20

Vagner Leal - Clasico Rogelio Rodriguez y Jose Ferro, 7 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240901, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Las Piedras

En la jornada sabatina se disputan seis clásicos de Campeones, la inicial larga a las 10:00 cerrando la reunión la 15 a las 17:00 horas. La Classic sobre 2000 metros con ocho en gateras tiene toque de campana a las 15:00 horas con destaque para el local Scope PH.

Ignacio Sánchez

Devassa en Horseshoe - Indianapolis

A pocos días del Criterium de potrancas en donde Devassa se consagró como baby crack de la generación hace dos años y tras su paso por Emiratos y su desembarco en los Estados Unidos la defensora de la sedas del stud Trouville hará su debut en pista verde este jueves en el hipódromo Horseshoe de Indianapolis. La pupila del norteño Paulo Lobo contará con los oficios de Evin Roman oriundo de Puerto Rico para participar en un Allowance de US$ 50.000 sobre la milla con horario de largada a las 16:21 de nuestro país. Corren 10, larga del seis.