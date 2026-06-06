Detuvieron a adolescente que se había fugado del Inisa: estaba acompañado por un hombre mayor de edad

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este sábado que detuvo a un menor de edad que estaba requerido tras haberse fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). A su vez, el adolescente estaba acompañado por un mayor de edad, que también fue detenido.

Ambos fueron interceptados por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctica Especial de Montevideo (Unatem), que se encontraban patrullando el pasado viernes la zona de Santander y Rambla Euskalerría, en Malvín Norte. Los ahora detenidos, intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia de los efectivos.

Tras la detención del menor de edad como del hombre, se incautaron dos pistolas, la cual una de ellas tenía su numeración limada. También se incautaron municiones y dos teléfonos celulares.

La Fiscalía dispuso la conducción de los detenidos, mientras que el Juzgado de Adolescentes ordenó que el menor de edad fuera reintegrado al Inisa.

Cuatro años de internación en el Inisa para adolescente de 14 años que mató a otro de 15

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º turno condenó el pasado martes a un adolescente de 14 años por el homicidio de otro de 15, ocurrido el 4 de abril en el barrio Piedras Blancas.

La Justicia dispuso mediante un proceso simplificado que el adolescente sea internado en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por cuatro años y dos meses.

El caso

En la tarde del sábado 4 de abril la Policía intervino en Camino General Leandro Gómez, donde fue hallado herido de arma de fuego el adolescente de 15 años en el patio de una vivienda.

El joven fue trasladado por personal policial a un centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo. En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de apariencia hemática y un posible impacto de arma de fuego en una pared.