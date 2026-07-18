Jorge Bava tras la derrota ante Wanderers: "Lo que se hizo bien no sirve de nada porque no se ganó"

Nacional volvió a sufrir otro golpe. Perdió ante Wanderers 2-1 en el Gran Parque Central y se alejó en la pelea por la Tabla Anual. Tras el partido Jorge Bava fue autocrítico con el resultado, manifestó múltiples veces que el análisis lo iba a hacer puertas adentro y entendió el enojo del hincha por el club en el que está dirigiendo.

El entrenador no quiso dar una opinión acerca del juego, contó que el "análisis va a ser en privado" y manifestó que era un partido que el equipo tenía que ganar. Dijo que "no sirve de excusa", que "las formas son para ganar" y "lo que se hizo bien no sirve de nada porque no se ganó".

"Presión tenemos siempre acá, estamos en el cuadro mas grande del Uruguay, hay presión de ganar", expresó el entrenador tricolor y entiende que sean cuestionadas sus decisiones por estar "en un equipo grande".

Consultado por la decisión de los jugadores el DT dijo que estos nunca tomaron otras que no estuvieron en el plan. "A la hora de ejecutar son de ellos, después los vi haciendo y entregándose con lo que trabajamos", expresó respecto a la postura del equipo.

Respecto al equipo dijo que lo ve "comprometido queriendo hacer y haciendo por momentos los que trabajamos, insistimos, machacamos". Si bien entiende que al jugador le da ciertas libertades a la hora de decidir, Bava contó que a los jugadores les da "herramientas, situaciones para que generen ventajas para que ellos tomen ese tipo de decisiones". "Pero hay que trabajar en todos los aspectos, cuando no se gana mas aún", concluyó.

👉 Del "El análisis lo voy a hacer puertas adentro" hasta el cruce con un periodista sobre los puntos obtenidos luego del parate.



🗣️ Esto dijo Jorge Bava tras la derrota ante Wanderers.



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Respecto a la lesión de Francisco Calvo contó que "estaba muy golpeado por un golpe en el tobillo" y pensando en el partido ante Tigre expresó que hay que ver el diagnóstico y que el tobillo "estaba muy inflamado, tenia un esguince", pero habrá que ver de que grado es.

Respecto al período de pases dijo que "no es momento para hablar" sino para "dar la cara".

También habló sobre la ausencia de Agustín dos Santos: "con la contusión que tuvo en la cabeza se reintegro el miércoles, recién el jueves pudo entrenar al 100% sin que lo podamos limitar".

Además respaldó a Agustín Martín tras su expulsón: "Son cosas de la posición".

"En el fútbol no hay revancha, hay nuevas oportunidades. Lo que se perdió se perdió, lo que hemos ganado, hemos ganado. Es una linda oportunidad, un objetivo diferente y lo afrontaremos de la mejor manera", dijo respecto al duelo por Copa Sudamericana ante Tigre.

Por último dijo entender el malestar de la gente: "Es lógico, estamos en una institución muy grande donde la gente quiere ganar, pasa en todos lados y mas en una institución con mucha historia como la nuestra".