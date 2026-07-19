Bava tiene el peor arranque del siglo XXI tras 20 partidos en Nacional: la nómina y el récord de Álvaro Gutiérrez

Jorge Bava protagoniza el peor arranque del siglo XXI de un entrenador de Nacional, tras 20 partidos. En la caída 2-1 frente a Wanderers alcanzó dicha cifra con un saldo de nueve victorias, ocho derrotas y tres empates. Apenas cosechó 30 puntos y encabeza esta estadística negativa en plena crisis futbolística.

Tuvo un estreno promisorio en la goleada 3-0 ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Apertura y después protagonizó una remontada contra Montevideo City Torque. Sin embargo, en el tercer juego cayó 1-0 con Central Español.

A esta derrota se le suma el 4-2 ante Deportivo Maldonado, el 2-1 sufrido ante Danubio por la fecha 13 y el 4-2 contra Universitario por Copa Libertadores. También ingresan en la lista adversa el 3-2 ante Albion y el tropezón contra Deportes Tolima en Ibagué tras ser goleados 3-0, el mismo resultado que contra el Depor en la tercera jornada del Intermedio.

En el repaso histórico Bava encabeza este registro seguido por Gustavo “Chavo” Díaz, que en sus primeros 20 juegos entre 2012 y 2013 obtuvo un total de nueve victorias, cinco derrotas y seis empates (33 unidades).

El podio lo completan Jorge Giordano y Santiago Ostolaza (34). Cabe recordar que en este registro se consideraron únicamente los primeros ciclos de los entrenadores al cabo de los 20 partidos iniciales, por lo que no ingresaron en la valoración su posterior éxito deportivo o no.

Jorge Giordano durante su pasaje como entrenador de Nacional. Foto: Archivo El País.

De hecho, en el cuarto lugar de los que menos puntos ganaron está Pablo Repetto (35), que a posteriori se consagró campeón uruguayo. En tanto, Álvaro Recoba tiene el quinto peor registro (36).

Desde otra perspectiva, el entrenador con mayor cantidad de puntos obtenidos en sus primeros 20 partidos es Álvaro Gutiérrez, que en su primer ciclo tricolor obtuvo 17 triunfos, dos derrotas y un empate (52 puntos), seguido por Eduardo Acevedo (49), Pablo Peirano (47) y Juan Ramón Carrasco (45).

En esta nómina no ingresaron los argentinos Eduardo Domínguez y Ricardo Zielinski, que cumplieron solo ocho partidos oficiales y fueron despedidos, ni tampoco el primer pasaje como interino de Martín Ligüera porque quedó en 19 juegos.

Lo mismo sucede con Jadson Viera, que asumió en el cierre del 2025 y, a pesar de haber sido campeón uruguayo, fue cesado en el arranque de la temporada 2026, con un total de 12 partidos oficiales dirigidos.

Los registros de otros entrenadores en sus primeros 20 partidos oficiales

Otros integrantes de la nómina que clasifica en función de los puntos obtenidos en los primeros 20 partidos oficiales entre todas las competiciones son Martín Lasarte (37), Marcelo Gallardo (38), Hugo De León (39), Gustavo Munúa (40), Alexander Medina (41), Daniel Carreño (42), Gerardo Pelusso (44), Juan Ramón Carrasco (45).

En la llave de playoffs de Copa Sudamericana que se avecina el tricolor de Bava buscará comenzar a cambiar la imagen colectiva.