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El País Ovación Fútbol

Menos mal que son compañeros: la peligrosa barrida de Casemiro a Endrick que asustó a Brasil antes del Mundial

El mediocampista que disputará su tercer Copa del Mundo puso a prueba a uno de los debutantes, en uno de los primeros entrenamientos de la Canarinha en suelo estadounidense.

El País
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04/06/2026, 19:41
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La entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de la selección de Brasil.
La entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de la selección de Brasil.
Foto: AFP.

Probablemente Casemiro está ante su último Mundial y el mediocampista brasileño juega fuerte hasta en las prácticas en busca de sorprender a Carlo Ancelotti y ganarse su puesto entre los titulares, de cara al debut con Marruecos el 13 de junio. El experiente mediocampista le hizo sentir el rigor a Endrick, el joven que tendrá su debut en Copas del Mundo.

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El jugador que finalizará su contrato con el Manchester United al término de la temporada y que lleva 88 partidos con la selección de Brasil, le dio una patada de atrás al formado en Palmeiras, lejos de estar en posición de jugar el balón. Sin embargo a diferencia de otros ambientes donde se genera un clima hostil ante una patada desleal, Casemiro levantó a su compañero y la práctica siguió como si nada.

No es la primera vez que los experientes van fuerte sobre Endrick. A raíz de la patada del ex jugador del Real Madrid, empezó a viralizarse un fuerte cuerpazo de Gabriel Magalhaes sobre el hombre que supo defender a Lyon esta temporada, en su primera práctica con la selección absoluta.

CazéTV, que estuvo presente en el entrenamiento, dejó también imágenes de un golazo del joven jugador surgido de Palmeiras, que se dedicó a tirar magias en busca de ganarse la consideración del entrenador italiano, que ya lo tuvo en el Real Madrid y que lo utilizaba más de lo que lo hizo Xabi Alonso, lo cual derivó en su préstamo a la Ligue 1.

Endrick estuvo 37 partidos a la orden de Ancelotti en el Real Madrid, aportando siete goles. A nivel de selección, pese a tener apenas 19 años, ya lleva 16 encuentros disputados y tres goles.

Brasil comparte su grupo frente a Marruecos, Escocia y Haití, en un torneo donde buscará cortar su mala racha frente a equipos europeos en fase eliminatoria, que lo eliminaron de los últimos cinco Mundiales.

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