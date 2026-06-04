Menos mal que son compañeros: la peligrosa barrida de Casemiro a Endrick que asustó a Brasil antes del Mundial
El mediocampista que disputará su tercer Copa del Mundo puso a prueba a uno de los debutantes, en uno de los primeros entrenamientos de la Canarinha en suelo estadounidense.
Probablemente Casemiro está ante su último Mundial y el mediocampista brasileño juega fuerte hasta en las prácticas en busca de sorprender a Carlo Ancelotti y ganarse su puesto entre los titulares, de cara al debut con Marruecos el 13 de junio. El experiente mediocampista le hizo sentir el rigor a Endrick, el joven que tendrá su debut en Copas del Mundo.
El jugador que finalizará su contrato con el Manchester United al término de la temporada y que lleva 88 partidos con la selección de Brasil, le dio una patada de atrás al formado en Palmeiras, lejos de estar en posición de jugar el balón. Sin embargo a diferencia de otros ambientes donde se genera un clima hostil ante una patada desleal, Casemiro levantó a su compañero y la práctica siguió como si nada.
⚔️ Clima de Libertadores no coletivo do Brasil! 🔥— CazéTV (@CazeTVOficial) June 4, 2026
Saiu faísca entre Endrick e Casemiro aqui, hein...
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No es la primera vez que los experientes van fuerte sobre Endrick. A raíz de la patada del ex jugador del Real Madrid, empezó a viralizarse un fuerte cuerpazo de Gabriel Magalhaes sobre el hombre que supo defender a Lyon esta temporada, en su primera práctica con la selección absoluta.
Che que onda que viene pasando en Brasil. Casemiro le tiró tremenda parada ayer a endrick, ahora Gabriel Magalhães también lo va buscar.— Orwelliano (@orwelliano90) June 4, 2026
Hay bronca ahí? pic.twitter.com/b0OTjFH9mY
CazéTV, que estuvo presente en el entrenamiento, dejó también imágenes de un golazo del joven jugador surgido de Palmeiras, que se dedicó a tirar magias en busca de ganarse la consideración del entrenador italiano, que ya lo tuvo en el Real Madrid y que lo utilizaba más de lo que lo hizo Xabi Alonso, lo cual derivó en su préstamo a la Ligue 1.
O Endrick já chegou metendo golaço no treino! 😱🇧🇷— CazéTV (@CazeTVOficial) June 3, 2026
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Endrick estuvo 37 partidos a la orden de Ancelotti en el Real Madrid, aportando siete goles. A nivel de selección, pese a tener apenas 19 años, ya lleva 16 encuentros disputados y tres goles.
Brasil comparte su grupo frente a Marruecos, Escocia y Haití, en un torneo donde buscará cortar su mala racha frente a equipos europeos en fase eliminatoria, que lo eliminaron de los últimos cinco Mundiales.
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