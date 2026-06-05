El Mundial 2026 marcará el final de una postal histórica: que cambiará FIFA en la previa de los partidos

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció una importante modificación en las ceremonias previas a los partidos que marcará un cambio respecto a las ediciones anteriores del torneo.

El organismo presentó una nueva propuesta denominada “ceremonia previa centrada en los aficionados”, un formato que se llevará a cabo antes de cada encuentro y que busca potenciar la experiencia dentro de los estadios, además de darle protagonismo a todos los integrantes de las selecciones.

La novedad más resonante es que ya no estarán únicamente los titulares durante los himnos nacionales, se terminará una postal histórica de los jugadores formados de frente a la tribuna principal.

Por primera vez en la historia de los Mundiales, los suplentes también formarán parte del acto protocolar y compartirán el mismo escenario junto a quienes comenzarán jugando.

Todos los futbolistas del plantel que integren la planilla del partido se ubicarán alrededor del círculo central durante la presentación de las alineaciones y la ejecución de los himnos.

La medida llega después de que la FIFA descartara la idea de presentar a los jugadores de forma individual, un sistema inspirado en los deportes estadounidenses que había sido probado en el Mundial de Clubes y que generó opiniones divididas. Finalmente, el organismo optó por una fórmula que mantiene el espectáculo, pero conserva una imagen más colectiva del fútbol.

Además, la ceremonia incluirá grandes banderas nacionales desplegadas dentro del campo de juego, elementos visuales distribuidos en distintos sectores del estadio y una puesta en escena diseñada para ofrecer una experiencia de “360 grados” a los espectadores.

Según explicó la FIFA, la intención es que cada aficionado, independientemente de dónde esté ubicado, pueda sentirse parte del espectáculo.

La innovación no terminará allí. El organismo adelantó que durante las fases decisivas del torneo se agregarán otros recursos como humo de colores y efectos pirotécnicos para reforzar el impacto visual de las presentaciones.

De esta forma, la FIFA continúa apostando por un Mundial cada vez más orientado al entretenimiento y al espectáculo, en una edición histórica que contará con 48 selecciones y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de EFE.