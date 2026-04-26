Desafíos y críticas a la regulación de la Inteligencia Artificial de dos de los empresarios tecnológicos más grandes de la región

Junto con Marcos Galperín y Nicolás Szekasy, Hernán Kazah fue uno de los fundadores del gigante tecnológico Mercado Libre en 1999 luego de identificar una oportunidad en la región: la falta de inversores que acompañaran a los emprendedores. Kazah participó de una conferencia organizada por la asesora financiera Pro Capital, en la que recordó sus primeros pasos en el mundo tecnológico y reflexionó sobre los desafíos que atraviesa el sector. “No creo en esta visión apocalíptica de Terminator”, reflexionó Kazah en diálogo con El País sobre la evolución de las nuevas tecnologías y en especial de la Inteligencia Artificial (IA).

Kazah se mostró optimista sobre el crecimiento de las inversiones en Latinoamérica, el talento creciente, el desarrollo del ecosistema tecnológico y una buena posición geopolítica. “Estamos aislados de los grandes conflictos”, dijo a El País y agregó que el uso de energías renovables y el avance del sector agro pueden representar una oportunidad positiva en el largo plazo.

También se refirió al desafío que implica una nueva revolución tecnológica. “Los que eran los grandes de ese momento despreciaron un poco lo que pasaba con Internet y no se involucraron y lo minimizaron. A la larga a muchos les terminó costando muy caro”, dijo Kazah. Sin embargo, sostuvo que la principal diferencia de las empresas que atravesaron la primera etapa del internet es que en esta oportunidad, las compañías “están mirando con mucha atención” los avances e intentando integrarlos para sobrellevar el impacto de la nueva herramienta.

Por otra parte, se manifestó en contra de una regulación del uso de IA. “Creo que en estas cosas, generalmente la tecnología va mucho más rápido que los marcos legales y políticos”, dijo Kazah y agregó: “Termina, para mí, bloqueando más innovación”. “Cuanto menos (hagan) más van a ayudar a la tecnología”, agregó.

Tecnología

La IA instaló un debate que parecía sosegado después de la década de 1990 con la burbuja de las puntocom; un periodo de especulación financiera masiva y rápido desarrollo de Internet. Kazah sostuvo que en cambio, la revolución de la IA requiere infraestructura y recursos a través del uso de chips y energía que acompañen el procesamiento de datos. El empresario sostuvo que en estas áreas, la región está bien posicionada además de ventajas macroeconómicas y demográficas, como políticas más ordenadas y una población joven.

Conferencia de Pro Capital. Foto: Pro Capital

El ejecutivo sostuvo que la visión de la empresa es positiva en cuanto al impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y el trabajo durante su exposición en el panel. “Hay visiones apocalípticas de lo que va a pasar con la IA y lo que vamos a hacer los humanos”, señaló aunque consideró que, “el neto va a ser muy positivo”.

“Dejen de preguntarse si va a ser bueno o malo y empiecen a hacer algo con eso”, dijo Kazah. “Todo lo que es producción de bienes y servicios va a ser más eficiente y más barata”, indicó Kazah aunque reconoció que se esperan cambios en el empleo, pero no una crisis estructural. “No creo en esta visión apocalíptica de Terminator”, sostuvo e insistió en que los jóvenes se introduzcan aún más en el mundo tecnológico.

Kazah mencionó que Kaszek recibió a ejecutivos de una de las principales empresas de IA, Anthropic, en un encuentro para conocer el ecosistema tecnológico de la región. “Sin duda ven a Latinoamérica como un área donde se van a producir cosas interesantes a través de la IA”, dijo Kazah.

Startups

El concepto startup es uno de los más mencionados en el sector tecnológico y quizás el de más relevancia. Se trata de empresas emergentes, jóvenes y ágiles que buscan resolver problemas con modelos de negocio innovadores, y con potencial de crecimiento. Kazah se refirió al trabajo en conjunto con este tipo de compañías y promovió que emprendedores de la región utilicen herramientas dinámicas y perfeccionen sus capacidades de comunicación para introducirse en mercados como el de Estados Unidos.

El empresario recordó el proceso que atravesó Mercado Libre en 2007 su Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés); un mecanismo por el cual una empresa privada vende acciones al público por primera vez para cotizar en bolsa. Kazah sostuvo que al principio y con el auge de las puntocom, Mercado Libre fue una firma atractiva para inversores, aunque con el desplome del Índice Nasdaq se volvió complejo remontar el negocio. “Cuando vas al mercado público te abrís al mundo”, señaló Kazah.

Conferencia de Pro Capital. Foto: Pro Capital.

Por su parte, uno de los fundadores de la empresa Globant, Guilbert Englebienne, también se refirió al uso de la IA en la conferencia de Pro Capital y consideró que “es un momento de inflexión en la historia de la humanidad”. Según Englebienne, la IA “es una herramienta que nos va a mejorar un montón de aspectos, pero hay que aprender a usarla”.

Nuevas generaciones

Englebienne fomentó a los jóvenes a estudiar sobre IA aunque sostuvo que la clave “no está en la técnica. “La IA no automatiza tareas sino que las mejora”, dijo y agregó que “es necesario (tener) profesionales que logren entender el potencial para poder guiar a la humanidad hacia esta tecnificación que no tiene ningún viso de parar”.

La IA generativa —una rama de la IA encargada de crear contenido nuevo como textos, imágenes y videos— continúa siendo un desafío para las profesiones creativas. Sin embargo, Englebienne sostuvo que el criterio sobre un buen material “protege” a este tipo de profesiones.

“La trampa es querer crear una carrera perfecta a prueba de la automatización. Lo que hay que hacer es educar para tener una mente abierta que combine habilidades”, sostuvo Englebienne.

Kazah también se refirió a los primeros pasos en el área tecnológica y sostuvo: “Cuando uno ve estas compañías tan exitosas a la distancia parece que son historias donde año tras año las cosas van en la dirección correcta, déjenme decirles que en ninguna de esas historias es así. La trayectoria tiene un recorrido más de serrucho”.