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El País Mundo

Conflicto en Medio Oriente en vivo: enviados estadounidenses viajan a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones.

Mientras tanto, el ejército iraní amenaza con responder si Estados Unidos sigue bloqueando sus puertos

25/04/2026, 09:56
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Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán.
Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán.
Foto: AFP

Enviados estadounidenses viajan este sábado a Pakistán en un intento por impulsar una nueva ronda de negociaciones con Irán, en medio de un frágil alto el fuego. Según la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, mantendrán una "conversación en persona" con representantes iraníes. Los medios estatales iraníes afirman no obstante que la agenda no incluye un diálogo directo. En vivo, las principales noticias del conflicto en Medio Oriente hoy.

10.00 Irán amenaza con responder

El ejército iraní advirtió este sábado que responderá si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera "bandolerismo" y "piratería".

Si "el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán", afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

"Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos", añadió.

Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán retoman negociaciones y crece la expectativa por la paz

AFP

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