Acusado de intentar matar a Donald Trump comparece ante el juez y se declara inocente: cómo sigue el caso

El hombre acusado de haber intentado asesinar al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de gala de la prensa en Washington el mes pasado se declaró inocente.

Cole Allen, de 31 años, se declaró no culpable durante una comparecencia ayer lunes ante el juez Trevor McFadden en un tribunal federal en Washington. McFadden fijó una audiencia de seguimiento del caso para el 29 de junio.

Allen, quien compareció vestido con un mono naranja y esposado, enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.

Está imputado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal.

Publicación de Truth Social del presidente Donald Trump con una imagen del sospechoso de un tiroteo en la cena de corresponsales Foto: AFP

Los abogados de Allen buscan que el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, y Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, sean apartados del caso porque fueron invitados a la cena.

Según la investigación, Allen, un profesor e ingeniero, viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.

Allen, que vivía en Los Ángeles, había ingresado como huésped en el hotel Washington Hilton donde se realizaba la gala. Pero nunca llegó a acercarse a Trump ni al resto de los más de 2.000 invitados que asistían a la cena.

El presidente, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno fueron sacados rápidamente del lugar por agentes de seguridad después de que se escucharan disparos.

Miembros del FBI tocan las puertas de vecinos de una vivienda (fuera de cuadro) asociada con el presunto autor de los disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Torrance, California, el 26 de abril de 2026. FOTO: PATRICK T. FALLON/AFP

En el piso superior, Allen fue reducido y arrestado por las fuerzas del orden casi de inmediato después de irrumpir en un control de seguridad y efectuar un solo disparo, que supuestamente alcanzó en el pecho a un agente del Servicio Secreto, causándole heridas leves.

Trump había boicoteado la tradicional gala durante su primer mandato (2017-2021) y también en 2025, pero decidió asistir este año. Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en menos de dos años.

El presidente republicano fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin de campaña presidencial en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos, matando a un asistente e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, donde jugaba Trump. AFP