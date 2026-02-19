Tercer partido oficial de Peñarol y segunda sanción, esta vez por proyectiles: mirá de cuánto es la multa

Minuto 53 del partido entre Central Español y Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El arquero Rodolfo Alves se disponía a sacar desde el arco, pero el juego se detuvo. ¿El motivo? Proyectiles que cayeron al campo de juego.

Los mismos volaron desde una de las cabeceras del escenario fernandino que precisamente tenían hinchas aurinegros. Dos botellas chicas de refresco —una con líquido y otra vacía— cayeron al área defendida por el arquero norteño del Palermitano, mientras que el capitán Alejandro Villoldo sacó del campo de juego otro proyectil que cayó.

Lo ocurrido, más allá de la molestia de los jugadores de Peñarol porque el encuentro todavía estaba 0-0 —iba a terminar 2-1 a favor de Central—, derivó en que Leodán González detuviera el juego y acercara a los veedores, los objetivos que habían caído desde una de las tribunas.

Todo esto llevó a que Peñarol vuelva a ser sancionado. En tres partidos oficiales —uno de Supercopa y dos de Liga AUF Uruguaya— el equipo aurinegro sufrió dos sanciones porque ya había sido multado tras el clásico por presencia de fuegos artificiales y banderas de Nacional en el sector de Peñarol.

Más allá de que tanto Eric Remedi como Leonardo Fernández se acercaron a decirle a los parciales mirasoles que se comporten, la Comisión Disciplinaria volvió a aplicar una multa que esta vez asciende a 30 unidades reajustables.

En ese sentido, la multa es de $ 55.554 y se suma a los $ 370.366 de la Supercopa, ya que en esa instancia la sanción fue mucho mayor porque se trató de 200 unidades reajustables.

Multa a Cerro y apercibimiento a Nacional

"Responsabilidad objetiva de los clubes", "Protocolo Seguridad AUF", "Parcialidad" y "Banderas", son los motivos esgrimidos por la Comisión Disciplinaria para el apercibimiento de Nacional.

Mientras tanto, los mismos motivos fueron los que llevaron a que Cerro sufra una multa de 25 UR ($ 46.295), aunque en este caso debido a lo ocurrido frente a Danubio en la primera fecha donde incluso hubo un cruce con la Policía que terminó con balas de goma e hinchas heridos.

La parcialidad de Liverpool y de Danubio también tuvieron una "advertencia", luego de la disputa de las dos primera fechas de la Liga AUF Uruguaya.