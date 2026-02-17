Venta de entradas para Progreso vs. Nacional por el Torneo Apertura: cuándo, dónde y a qué precio se adquieren

Nacional tiene en claro que debe mejorar el rendimiento que mostró en sus dos primeras presentaciones por la Liga AUF Uruguaya 2026. Pues este domingo tendrá su tercera prueba en el Torneo Apertura: visitará este sábado a Progreso en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, desde la hora 20:30.

Ya se pusieron a la venta las entradas para el tercer encuentro del equipo que dirige técnicamente Jadson Viera en el primer certamen oficial de la temporada 2026. Cabe destacar que hasta este lunes solo se podían comprar en los Redpagos de Durazno.

A partir del martes quedará disponible para comprarlas en la web redtickets.uy y todos los Redpagos del Uruguay. Los precios son los mismos para las tribunas José Vera (sector B), Alzamendi, Campeones Sur e Interior y Zarza ya que cuestan 500 pesos para los socios tricolores y 650 pesos para los generales.

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⚽️ Fecha 3️⃣ | Torneo Apertura



✅ Las entradas ya están disponibles exclusivamente en los locales RedPagos de Durazno.



📅 A partir de mañana comienza la venta tanto online como presencial en los locales RedPagos de todo el… pic.twitter.com/m7RY9pW8oS — Nacional (@Nacional) February 16, 2026

Este partido será emitido a través de DSports Premium, canal que se encuentra en la grilla de los cables del Interior y Montevideo. Además, el streaming estará a cargo de solamente de Disney+, ya que VTV Plus no emite más el torneo, por Antel TV.

El camino de Nacional

Jadson Viera en el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Si bien el Nacional arrancó el año de forma oficial con la caída 4-2 ante Peñarol en la tanda de los penales tras haber igualado sin goles en los 120 minutos por la Supercopa Uruguaya, todavía no mostró una imagen seductora.

Nacional comenzó el Torneo Apertura con una victoria, desde atrás, 2-1 ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. Esto estuvo marcado por un pobre primer tiempo, aunque en el complemento cambió la cara y se quedó con el primer triunfo de Viera como entrenador tricolor en los 90 minutos.

En la segunda fecha volvieron las dudas para el elenco bolso: igualó 1-1 frente a Racing en el Gran Parque Central. Ahora piensa en su visita a Durazno para luego meterse de lleno en lo que será la cuarta fecha del Torneo Apertura donde recibirá a Peñarol en el Gran Parque Central.

El recorrido de Progreso

Leonel Rocco, DT de Progreso. Foto: Darwin Borrelli.

Progreso tuvo un verano que ilusionó por haber ganado la Copa de la Liga AUF: dejó en el camino a Nacional —que en esa oportunidad formó con muchos juveniles y algunos futbolistas de Primera División— y en la final doblegó a Boston River por 2-1 para coronarse campeón del torneo amistoso.

En el inicio de la temporada fue muy diferente: no pudo ganar en ninguna de sus dos primeras presentaciones por el Torneo Apertura. El Gaucho del Pantanoso cayó en el debut 3-0 ante Central Español en el Parque Paladino y luego perdió 2-0 frente a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel.

Los dirigidos por Leonel Rocco deben comenzar a sumar puntos para poder alejarse de la zona del descenso a la Segunda División Profesional.