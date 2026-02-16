Barcelona cayó y dejó la cima de LaLiga: mirá el gol en la hora que erró Ronald Araujo que pudo ser el empate

Barcelona, que venía de un duro cachetazo ante Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey al caer 4-0, sufrió un nuevo revés: perdió, desde atrás, ante Girona por 2-1. Y, por lo tanto, dejó escapar la cima de LaLiga a manos del Real Madrid de Federico Valverde.

El equipo de Hansi Flick, que en la primera parte falló un penal ejecutado por Lamine Yamal, se adelantó tras el descanso con un remate de cabeza de Pau Cubarsí, pero el conjunto rojiblanco empató a los dos minutos en una acción culminada por Thomas Lemar en el área chica y Fran Beltrán marcó el 2-1 en el minuto 87 desde fuera del área.

En el blaugrana ingresó Ronald Araujo en el minuto 73 por Eric García, mientras que en el banco de los suplentes del conjunto locatario quedó relegado el uruguayo Cristhian Stuani.

Cristhian Stuani celebra el gol de la victoria del Girona ante Barcelona. Foto: AFP.

Cabe destacar que Araujo tuvo la gran chance para que Barcelona pudiera rescatar un punto de su visita al Estadi Montilivi. Lamine Yamal levantó un estupendo centro por banda derecha y el zaguero de la selección de Uruguay, que apareció por el segundo palo, no pudo definir de la mejor forma, ya que la pelota se fue por encima del travesaño del arquero argentino Paulo Gazzaniga.

De esta manera, el defensor oriundo de Rivera llegó a su partido número 22 en la temporada con la camiseta culé (dos por la Copa del Rey, 13 por LaLiga, seis por la Champions League y uno por la Supercopa de España).

Asimismo, Girona terminó con un hombre de menos por la expulsión de Joel Roca en el tiempo añadido debido a una roja directa por una dura patada sobre el número 10 del Barcelona.

Lo que se le viene al Culé

Barcelona ya tiene que pasar la página rápido y pensar en lo que se le viene: su compromiso por la fecha 25 de LaLiga de España ante Levante en el Camp Nou, a partir de la hora 12:15, el domingo 22 de febrero.

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick querrán cortar una racha de dos caídas al hilo para no perderle pisada al Real Madrid, nuevo puntero del certamen más importante del fútbol español.

El conjunto merengue, que tiene a Federico Vavlerde como uno de sus pilares, lidera LaLiga de España con 60 puntos gracias a 19 victorias, tres empates y dos derrotas. En tanto que el equipo culé quedó en el segundo puesto con 58 unidades debido a 19 triunfos, una igualdad y cuatro caídas.

Con información de EFE



