La Liguilla y el Reclasificatorio tienen fixture confirmado: el clásico se jugará en la tercera, en el Palacio
La parte alta se abre con Aguada y Peñarol, Defensor Sporting ante Macabi y Nacional vs. Malvín; mientras que abajo, Cordón va contra la UA, Welcome frente a Biguá y Goes vs. Urunday.
La fecha del jueves dejó definidas las 12 posiciones del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, quedando prontos de esta manera los fixtures para Liguilla y Reclasificatorio, que ya estaban establecidos previo al inicio del torneo, según las posiciones que ostentara, cada equipo en la primera fase del torneo.
La primera fecha tendrá en frente a los dos equipos que más ganaron en cancha, Aguada y Peñarol, que jugarán en el Estadio Propio Aguatero. Además Nacional va a recibir a Malvín en el Polideportivo del Gran Parque Central, y Defensor Sporting jugará ante Hebraica Macabi en el Estadio Óscar Magurno. Por la parte baja Cordón hará su estreno frente a Unión Atlética en el Julio Zito, Welcome chocará frente a Biguá en el Magurno, y Goes enfrentará a Urunday Universitario en el Estadio Plaza de las Misiones.
Los clásicos entre el Carbonero y el Bolso, se disputarán en la fecha 3 (en el Palacio Peñarol), y en la 8 (en el Polideportivo del GPC).
Según averiguó Ovación aún no hay fecha de comienzo de la segunda fase, pero lo cierto es que no se podrá jugar hasta que la selección regrese de Panamá, donde enfrentará a Cuba por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, el 2 de marzo. El único partido que no tiene jugadores afectados, es el que Goes enfrenta a Urunday Universitario. Además, el Bolso tendrá actividad internacional, el 6 de marzo, en Colombia, por lo que probablemente postergue su primera fecha.
Además, podría existir un ajuste en cuanto a las localías, debido a que tanto Nacional, como el Misionero, tienen una zona del torneo, con cinco visitas consecutivas.
A continuación, el fixture completo:
Liguilla
Fecha 1:
Aguada vs. Peñarol
Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi
Nacional vs. Malvín
Fecha 2:
Peñarol vs. Defensor Sporting
Nacional vs. Aguada
Malvín vs. Hebraica Macabi
Fecha 3:
Peñarol vs. Nacional
Malvín vs. Defensor Sporting
Hebraica Macabi vs. Aguada
Fecha 4:
Malvín vs. Peñarol
Hebraica Macabi vs. Nacional
Aguada vs. Defensor Sporting
Fecha 5:
Hebraica Macabi vs. Peñarol
Aguada vs. Malvín
Defensor Sporting vs. Nacional
Fecha 6:
Peñarol vs. Aguada
Hebraica Macabi vs. Defensor Sporting
Malvín vs. Nacional
Fecha 7:
Defensor Sporting vs. Peñarol
Aguada vs. Nacional
Hebraica Macabi vs. Malvín
Fecha 8:
Nacional vs. Peñarol
Defensor Sporting vs. Malvín
Aguada vs. Hebraica Macabi
Fecha 9:
Peñarol vs. Malvín
Nacional vs. Hebraica Macabi
Defensor Sporting vs. Aguada
Fecha 10:
Peñarol vs. Hebraica Macabi
Malvín vs. Aguada
Nacional vs. Defensor Sporting
Reclasificatorio
Fecha 1:
Cordón vs. Unión Atlética
Welcome vs. Biguá
Goes vs. Urunday Universitario
Fecha 2:
Unión Atlética vs. Welcome
Goes vs. Cordón
Urunday Universitario vs. Biguá
Fecha 3:
Unión Atlética vs. Goes
Urunday Universitario vs. Welcome
Biguá vs. Cordón
Fecha 4:
Urunday Universitario vs. Unión Atlética
Biguá vs. Goes
Cordón vs. Welcome
Fecha 5:
Biguá vs. Unión Atlética
Cordón vs. Urunday Universitario
Welcome vs. Goes
Fecha 6:
Unión Atlética vs. Cordón
Biguá vs. Welcome
Urunday Universitario vs. Goes
Fecha 7:
Welcome vs. Unión Atlética
Cordón vs. Goes
Biguá vs. Urunday Universitario
Fecha 8:
Goes vs. Unión Atlética
Welcome vs. Urunday Universitario
Cordón vs. Biguá
Fecha 9:
Unión Atlética vs. Urunday Universitario
Goes vs. Biguá
Welcome vs. Cordón
Fecha 10:
Unión Atlética vs. Biguá
Urunday Universitario vs. Cordón
Goes vs. Welcome
-
Biguá 81-86 Welcome: la "W" obtuvo un puntazo por el descenso, y metió a Nacional y Aguada a la Liguilla
Básquetbol: Uruguay tiene a sus 15 preseleccionados para enfrentar a Argentina y Cuba por las Clasificatorias
Liga Uruguaya de Básquetbol: Unión Atlética y Aguada ganaron dejando abierta la definición a la última fecha
¿Encontraste un error?