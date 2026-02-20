La Liguilla y el Reclasificatorio tienen fixture confirmado: el clásico se jugará en la tercera, en el Palacio

La fecha del jueves dejó definidas las 12 posiciones del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, quedando prontos de esta manera los fixtures para Liguilla y Reclasificatorio, que ya estaban establecidos previo al inicio del torneo, según las posiciones que ostentara, cada equipo en la primera fase del torneo.

La primera fecha tendrá en frente a los dos equipos que más ganaron en cancha, Aguada y Peñarol, que jugarán en el Estadio Propio Aguatero. Además Nacional va a recibir a Malvín en el Polideportivo del Gran Parque Central, y Defensor Sporting jugará ante Hebraica Macabi en el Estadio Óscar Magurno. Por la parte baja Cordón hará su estreno frente a Unión Atlética en el Julio Zito, Welcome chocará frente a Biguá en el Magurno, y Goes enfrentará a Urunday Universitario en el Estadio Plaza de las Misiones.

Los clásicos entre el Carbonero y el Bolso, se disputarán en la fecha 3 (en el Palacio Peñarol), y en la 8 (en el Polideportivo del GPC).

Según averiguó Ovación aún no hay fecha de comienzo de la segunda fase, pero lo cierto es que no se podrá jugar hasta que la selección regrese de Panamá, donde enfrentará a Cuba por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, el 2 de marzo. El único partido que no tiene jugadores afectados, es el que Goes enfrenta a Urunday Universitario. Además, el Bolso tendrá actividad internacional, el 6 de marzo, en Colombia, por lo que probablemente postergue su primera fecha.

Además, podría existir un ajuste en cuanto a las localías, debido a que tanto Nacional, como el Misionero, tienen una zona del torneo, con cinco visitas consecutivas.

A continuación, el fixture completo:

Liguilla

Fecha 1:

Aguada vs. Peñarol

Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi

Nacional vs. Malvín

Fecha 2:

Peñarol vs. Defensor Sporting

Nacional vs. Aguada

Malvín vs. Hebraica Macabi

Fecha 3:

Peñarol vs. Nacional

Malvín vs. Defensor Sporting

Hebraica Macabi vs. Aguada

Fecha 4:

Malvín vs. Peñarol

Hebraica Macabi vs. Nacional

Aguada vs. Defensor Sporting

Fecha 5:

Hebraica Macabi vs. Peñarol

Aguada vs. Malvín

Defensor Sporting vs. Nacional

Fecha 6:

Peñarol vs. Aguada

Hebraica Macabi vs. Defensor Sporting

Malvín vs. Nacional

Fecha 7:

Defensor Sporting vs. Peñarol

Aguada vs. Nacional

Hebraica Macabi vs. Malvín

Fecha 8:

Nacional vs. Peñarol

Defensor Sporting vs. Malvín

Aguada vs. Hebraica Macabi

Fecha 9:

Peñarol vs. Malvín

Nacional vs. Hebraica Macabi

Defensor Sporting vs. Aguada

Fecha 10:

Peñarol vs. Hebraica Macabi

Malvín vs. Aguada

Nacional vs. Defensor Sporting

Reclasificatorio

Fecha 1:

Cordón vs. Unión Atlética

Welcome vs. Biguá

Goes vs. Urunday Universitario

Fecha 2:

Unión Atlética vs. Welcome

Goes vs. Cordón

Urunday Universitario vs. Biguá

Fecha 3:

Unión Atlética vs. Goes

Urunday Universitario vs. Welcome

Biguá vs. Cordón

Fecha 4:

Urunday Universitario vs. Unión Atlética

Biguá vs. Goes

Cordón vs. Welcome

Fecha 5:

Biguá vs. Unión Atlética

Cordón vs. Urunday Universitario

Welcome vs. Goes

Fecha 6:

Unión Atlética vs. Cordón

Biguá vs. Welcome

Urunday Universitario vs. Goes

Fecha 7:

Welcome vs. Unión Atlética

Cordón vs. Goes

Biguá vs. Urunday Universitario

Fecha 8:

Goes vs. Unión Atlética

Welcome vs. Urunday Universitario

Cordón vs. Biguá

Fecha 9:

Unión Atlética vs. Urunday Universitario

Goes vs. Biguá

Welcome vs. Cordón