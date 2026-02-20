Goes 91-97 Hebraica Macabi: el Macabeo cerró el Clasificatorio con un buen triunfo de visita

Hebraica Macabi cerró el Clasificatorio con triunfo 97-91 sobre Goes, de visitante. El Hebreo liderado por su tripleta extranjera, logró abrir la ventaja en el primer tiempo, donde manejó hasta 20 de ventaja con un buen pasaje donde pudo correr, y bancó la arremetida del Misionero, que creció en porcentajes y tuvo a un Emiliano Bonet líder en cancha abierta. Pese a recortar a cuatro, no le dio, por lo que arrancará el Reclasificatorio, solo dos unidades por encima del descenso.

Primer tiempo:

El partido arrancó con ritmo, con pasividad defensiva de ambos equipos que permitieron tiros a distancia, efectivos de ambos lados. Macabi fue quien se logró sostener ganando generación con Myke Henry y Salvador Zanotta, para anotar cerca del aro y sacar siete. Si bien Goes intentó una reacción, Hebraica consiguió un rápido parcial anotando en ofensivas cortas para sacar 10 (31-21), terminado el primer cuarto.

Un triple de Troy Cracknell permitió al Misionero quebrar el doble dígito, pero Arnold Lous respondió con un triple, en un equipo que agregó corridas para sacar 20. Un triple de Akia Pruitt maquilló la diferencia al entretiempo, con un score de 57-40.

Federico Haller lanza ante Manuel Oyenard, en el partido entre Hebraica Macabi y Goes Foto: Ignacio Sánchez.

Segundo tiempo:

Goes se pudo poner a 15 alineando puntos de contraataque, pero Federico Haller contestó la reacción con triple. Emiliano Bonet asumió para su gol y un triple de Fernando Verrone, puso a competir al Misionero, que se puso a 12. Una bomba de Ignacio Dos Santos quebró el doble dígito, pero con puntos tras pérdidas el Macabeo estiró la distancia. 79-68 lideró la visita al cierre del tercer cuarto.

Haller desde su impronta estiró la ventaja a favor del equipo de Leonardo Zylbersztein. Goes, desde la presión alta, logró poner a su equipo a siete, en un cuarto de bajísimo score. Sobre el final, Cracknell agregó un triple para poner al Misionero a cuatro. Del otro lado Manuel Mayora puso los dos libres adentro, y tras minutos, Pruitt anotó rápido. Mayora puso a la visita cerca con dos libres adentro e Ignacio Xavier lo terminó de sentenciar con dos más.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Macabeo viene de perder con Aguada como visitante en un partido que fue de punto a punto. Ya había llegado llegado a esta fecha clasificado a la parte alta.

Por su parte, Goes viene de ser superado en el clásico frente a Aguada en un muy mal partido ofensivo del equipo. El triunfo de Welcome el miércoles, puso a su perseguidor en la pelea por el descenso, a solo dos ganados, por lo que el éxito es importante para ganar aire.