El Enano Martínez tendrá su primera experiencia como DT, en un equipo que ya tiene confirmadas tres fichas

Fernando Martínez tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe. El Enano, que se retiró de las canchas en la Liga de Ascenso 2025, jugando para Montevideo ahora volverá al torneo, pero al otro lado de la raya, en este caso, con el buzo de Lagomar, equipo en el que se desempeña en las formativas del club desde 2022.

Tras colgar las botas, el exjugador que dejó su huella en Malvín se desempeñó como asistente de Gonzalo Brea, en Defensor Sporting, cuando este asumió el cargo en el tramo final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-25, e incluso dirigió un par de partidos de la presente edición, junto a Andrés Salinas, al estar el primer entrenador esperando familia.

Como jugador hizo un carrerón. Ganó cuatro de los cinco títulos que tiene Malvín, además brilló en Aguada y en Goes. En el cierre de su carrera, tuvo dos campañones con un Urupan, que alcanzó los playoffs en una histórica campaña, y tuvo su último año de Liga en Urunday Universitario. En el ascenso, defendió a Larrañaga en 2005, a Colón en El Metro de la pandemia en 2020, y cerró su carrera en Montevideo, el club que lo vio nacer, en dos temporadas donde el equipo peleó el descenso, y la participación del Enano fue decisiva para dejar al equipo en segunda en ambas ocasiones.

Ahora le tocará dirigir a un club que supo ser protagonista en el último tiempo, donde si bien quedó lejos de la pelea por los ascenso, al quedar eliminado en varias ocasiones en los cuartos de final, supo ser el mejor equipo de la fase regular, en 2024 y 2021. Además, perdió la final por el segundo ascenso en 2018. Su cuerpo técnico estará integrado por Reque Newsome como asistente técnico, y Federico Paciello como preparador físico, siguiendo ambos una línea de trabajo en el club de la Ciudad de la Costa.

El verde ya tiene confirmadas además a tres fichas, Victor Andrade, extranjero que jugó esta Liga Uruguaya en Cordón, y que ya supo defender al club en dos temporadas; Mateo Cancela, que viene de ser campeón con Larrañaga; y Lautaro Viatri, formado en el equipo del Balneario, actualmente en Hebraica Macabi, que retorna a la institución, tras no haberla defendido por primera vez, en 2025.