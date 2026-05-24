Jorge Bava tras la victoria de Nacional: la mejora que tuvo el equipo y lo que faltó frente a Albion

Nacional volvió a la victoria luego del empate por Copa Libertadores y este sábado siguió su paso triunfal en el Torneo Intermedio, certamen en el que llegó a dos triunfos consecutivos tras derrotar a Albion por 1 a 0 en el Gran Parque Central por la segunda jornada de la Serie B.

Además, el Tricolor llegó a tres triunfos al hilo en la Liga AUF Uruguaya ya que también había conseguido sumar de a tres en la última etapa del Torneo Apertura.

Luego del encuentro, el entrenador Jorge Bava habló con la televisación del partido y analizó lo hecho por sus dirigidos pocos días después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores tras empatar como local y sin goles con Universitario de Perú.

Obviamente que había que ganar, pero el equipo hizo un gran partido y controló. Quizás se nos demoró abrir el marcador para jugar con más tranquilidad pero no nos desesperamos y buscamos en buenos términos", dijo el entrenador en diálogo con la televisación agregando: "Se

controló bien el partido".

Respecto a lo que hizo el Tricolor ante Albion, que le había ganado a Nacional en el Torneo Apertura, el entrenador expresó: "Estaba prevista la presión y los muchachos la hicieron de muy buena manera ante un rival muy bien trabajado".

"Cerramos muchas líneas de circulación de ellos y quizás solo nos faltó anotar antes, pero en líneas generales fue un buen partido", explicó el director técnico albo.