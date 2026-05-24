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El País Ovación Fútbol

Jorge Bava tras la victoria de Nacional: la mejora que tuvo el equipo y lo que faltó frente a Albion

El entrenador del conjunto Tricolor habló luego del ajustado triunfo albo en el Gran Parque Central por la segunda fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

El País
El País
23/05/2026, 21:05
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Jorge Bava, entrenador de Nacional.
Jorge Bava, entrenador de Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

Nacional volvió a la victoria luego del empate por Copa Libertadores y este sábado siguió su paso triunfal en el Torneo Intermedio, certamen en el que llegó a dos triunfos consecutivos tras derrotar a Albion por 1 a 0 en el Gran Parque Central por la segunda jornada de la Serie B.

Además, el Tricolor llegó a tres triunfos al hilo en la Liga AUF Uruguaya ya que también había conseguido sumar de a tres en la última etapa del Torneo Apertura.

Luego del encuentro, el entrenador Jorge Bava habló con la televisación del partido y analizó lo hecho por sus dirigidos pocos días después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores tras empatar como local y sin goles con Universitario de Perú.

Obviamente que había que ganar, pero el equipo hizo un gran partido y controló. Quizás se nos demoró abrir el marcador para jugar con más tranquilidad pero no nos desesperamos y buscamos en buenos términos", dijo el entrenador en diálogo con la televisación agregando: "Se

controló bien el partido".

Una noche complicada para Andrés Matonte: el VAR lo llamó cuatro veces para revisar tarjetas rojas

Respecto a lo que hizo el Tricolor ante Albion, que le había ganado a Nacional en el Torneo Apertura, el entrenador expresó: "Estaba prevista la presión y los muchachos la hicieron de muy buena manera ante un rival muy bien trabajado".

"Cerramos muchas líneas de circulación de ellos y quizás solo nos faltó anotar antes, pero en líneas generales fue un buen partido", explicó el director técnico albo.

Jorge Bava, entrenador de Nacional, en el Gran Parque Central.
Jorge Bava, entrenador de Nacional, en el Gran Parque Central.
Foto: Leonardo Mainé.
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