Una noche complicada para Andrés Matonte: el VAR lo llamó cuatro veces para revisar tarjetas rojas

Nacional derrotó a Albion 1-0, en una noche donde la imagen más repetida fue la de Andrés Matonte yendo a revisar incidencias al monitor del VAR. El árbitro principal fue convocado cuatro veces por Diego Dunajec para revisar tarjetas rojas y en tres ocasiones tuvo que revertir su decisión inicial.

La primera incidencia polémica se dio a los 20 minutos, donde Francisco Ginella impactó con la suela muy alto a Agustín dos Santos, luego de una pelota que el tricolor recuperó en una alta presión. Matonte había decidido tarjeta amarilla en la incidencia, pero tras observar el punto de contacto, determinó la expulsión.

Los últimos 15' de partido tuvieron tres llamados más. La primera quizás la más compleja, Nicolás Lodeiro se tiró a barrer peligrosamente sobre Carlos Airala. Si bien el sanducero tocó la pelota, terminó impactando con la suela por encima del botín de su rival. A tiempo real Matonte observó la infracción, amonestó al capitán, pero tras el llamado del VAR, terminó cambiando una vez más su decisión inicial. Pareció acertada la decisión final, por la imprudencia del mediocampista y la altura de su pie, más allá de jugar la pelota primero.

Entrando al tiempo adicional se dio el error más grande de Matonte en el partido: la expulsión de Álvaro López. El delantero llegó tarde a la disputa con Luciano Boggio y terminó pisando al mediocampista, una falta de amarilla de manual, que el VAR terminó corrigiendo nuevamente.

Sobre el final Dunajec volvió a convocar por una posible falta sobre Maximiliano Gómez de último hombre, pero tras observar la imagen, el árbitro desestimó el llamado. Pareció acertado, el control del delantero era hacia el medio, donde venía cerrando un defensor.