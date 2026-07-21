El pronóstico para el miércoles 22 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 22 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, lluvias en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 7°C a 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana predominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sector sur de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la misma tendencia, con viento del sureste y sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 a 50 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 18°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, acompañada por viento del sureste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, lluvias y probables tormentas, mientras el viento rotará del sureste al sur con intensidades de 10 a 30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sureste y sur de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, aunque con períodos de algo nuboso, neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sureste de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche habrá nubosidad variable, períodos de algo nuboso y probables precipitaciones, con viento del sureste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 14°C.

En el este, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones, además de viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y probables precipitaciones, mientras el viento del sector sur alcanzará de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 15°C.

Nubes de lluvia. Foto: Freepik.

Este y Área Metropolitana

Para Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y viento del sureste de 20 a 40 km/h, acompañado por rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, y el viento del sureste soplará de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 a 50 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y viento del sureste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso, y viento del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.