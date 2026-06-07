Cerro vs. Peñarol en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Intermedio disputa la cuarta fecha, la última antes del parate por el Mundial 2026 y en ella se cruzan Cerro y Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli en un juego donde hay puntos muy importantes en juego, más allá de que sean por objetivos diferentes.
El Carbonero sabe que de ganar quedará a tres puntos del líder de la Tabla Anual, pero también es clave la victoria para recuperarse tras la derrota sufrida ante Central Español, aunque asumirá el juego con las bajas de Lucas Ferreira, Eric Remedi, Luis Angulo y Matías Arezo.
Por su parte, Cerro asume este encuentro en medio de la renovación de su cuerpo técnico ya que Alejandro Cappuccio dirigirá apenas su tercer encuentro en los que sumó un triunfo y una derrota. La necesidad de sumar es grande pensando en la permanencia en la Primera División.
Cerro vs. Peñarol:
Cerro: Yonatan Irrazábal; Iván Valenzuela, Alejo Macelli, Juan Cru Guasone, Francisco Bregante; Cristian Barros, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Matías Ocampo; Tiago Rijo, Augusto Cambón. DT: Alejandro Cappuccio.
Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.
Hora: 15:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.
Estadio: Luis Tróccoli.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.
¡Confirmado el once inicial de Cerro!
Alejandro Cappuccio confirmó la alineación con la que saltará al campo de juego del Luis Tróccoli con la baja obligada de Gianni Rodríguez tras ser expulsado en el encuentro anterior. Además, Damián Suárez llegó a cinco amarillas y tampoco estará.
El once del Villero: Yonatan Irrazábal; Iván Valenzuela, Alejo Macelli, Juan Cru Guasone, Francisco Bregante; Cristian Barros, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Matías Ocampo; Tiago Rijo, Augusto Cambón.
⚔️ Así juega el Villero #somoselbarrio | #identidadcerro pic.twitter.com/omllYKoPXw— Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) June 7, 2026
¡Así juega Peñarol!
Diego Aguirre confirmó el equipo con la primera titularidad de Javier Cabrera desde la lesión sufrida, además cuenta con los retornos de Maximiliano Olivera y Eduardo Darias, mientras que Facundo Batista será la referencia en ataque.
El once del Carbonero: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Facundo Batista.
En este día y cada día.— PEÑAROL (@OficialCAP) June 7, 2026
✍️ Los once para hoy. pic.twitter.com/7JBSY0aNmr
Los convocados de Cerro
Alejandro Cappuccio definió la nómina de futbolistas con los que contará para el partido que Cerro afrontará ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.
📋Los convocados para enfrentar a Peñarol en casa. #somoselbarrio | #identidadcerro pic.twitter.com/oiQHkRWJf8— Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) June 7, 2026
La nómina de convocados de Peñarol
La lista de Diego Aguirre tiene ausencias como las de Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo por suspensión, mientras que Franco Escobar y Luis Angulo no llegaron por lesión. Mientras tanto se dan los regresos de Maximiliano Olivera y también de Eduardo Darias.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Cerro, por la Fecha 4 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) June 7, 2026
Suspendidos: Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo. pic.twitter.com/TslxuCZIFO
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cerro vs. Peñarol!
En el Estadio Luis Tróccoli se enfrentan Cerro y Peñarol en el marco de la cuarta fecha del Torneo Intermedio que será la última antes del parate por el Mundial 2026.