Cerro vs. Peñarol en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Intermedio disputa la cuarta fecha, la última antes del parate por el Mundial 2026 y en ella se cruzan Cerro y Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli en un juego donde hay puntos muy importantes en juego, más allá de que sean por objetivos diferentes.

El Carbonero sabe que de ganar quedará a tres puntos del líder de la Tabla Anual, pero también es clave la victoria para recuperarse tras la derrota sufrida ante Central Español, aunque asumirá el juego con las bajas de Lucas Ferreira, Eric Remedi, Luis Angulo y Matías Arezo.

Por su parte, Cerro asume este encuentro en medio de la renovación de su cuerpo técnico ya que Alejandro Cappuccio dirigirá apenas su tercer encuentro en los que sumó un triunfo y una derrota. La necesidad de sumar es grande pensando en la permanencia en la Primera División.

Cerro vs. Peñarol:

Cerro: Yonatan Irrazábal; Iván Valenzuela, Alejo Macelli, Juan Cru Guasone, Francisco Bregante; Cristian Barros, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Matías Ocampo; Tiago Rijo, Augusto Cambón. DT: Alejandro Cappuccio.

Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.