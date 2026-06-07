Con nuevo líder de la Tabla Anual, así quedaron la acumulada, la del Descenso y las del Torneo Intermedio

Se jugó de forma parcial la cuarta fecha del Torneo Intermedio, teniendo en cuenta que Liverpool y Cerro Largo cerrarán la jornada y el semestre de la Liga AUF Uruguaya este lunes cuando se enfrenten en el Parque Viera desde las 19:00 horas.

Entre los encuentros disputados, destacó que Deportivo Maldonado quedó como único líder de la Tabla Anual luego de superar 4-2 a Montevideo City Torque y aprovechar el empate 1-1 de Racing con Central Español y de esta forma los de Sayago cedieron luego de mucho tiempo la primera plaza de la acumulada.

Por su parte, también ganaron Peñarol y Nacional que no se bajan de la pelea, si bien son cinco punto de distancia entre ambos, hoy el Carbonero se encuentra a tres puntos de los fernandinos, mientras que el Bolso está en la quinta posición y ocho unidades por detrás porque cuarto se ubica Albion, otra de las sorpresas de la temporada.

Terminado el semestre y a falta de que se disputen tres fechas para finalizar el Torneo Intermedio —a jugarse luego del parate por el Mundial 2026— los líderes de sus respectivas series son Peñarol y Deportivo Maldonado y, por el momento, estarían jugando la final.