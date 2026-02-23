Adeom usó más de 170 mil horas gremiales entre 2020 y 2025; afiliados superaron cupo acordado en dos años

Todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos de la Intendencia de Montevideo (IMM), tanto de la administración de Carolina Cosse (2020-2025) como la de Mario Bergara, iniciada en julio del año pasado, es seguida de cerca por la oposición departamental, en la forma de distintas acciones en la Junta Departamental o en la solicitud y búsqueda de información al respecto.

Uno de los temas que, en ese marco, se ha puesto arriba de la mesa —en momentos en que, además, la administración Bergara y Adeom no han logrado cerrar la negociación por un convenio colectivo—, es el que concierne a la cantidad de horas gremiales que el sindicato de los funcionarios de la capital han utilizado en los últimos años. Y, por el monto y el detalle de las autorizaciones, esto ha llamado la atención de los dirigentes de la oposición, quienes piensan consultar a las autoridades del Departamento de Gestión Humana y Recursos Naturales cuando comparezcan, el próximo 9 de marzo, ante la Junta, en donde se discute el Presupuesto Quinquenal.

De acuerdo a una respuesta a un pedido de acceso a la opinión pública que formuló el edil nacionalista Rafael Seijas, los dirigentes y afiliados a Adeom utilizaron, en promedio y entre 2020 y 2024, 29.614 horas anuales. Esto, dejando por fuera el año 2025, cuando, hasta setiembre de ese año —hasta allí llegan los datos entregados en el informe, con fecha 11 de noviembre pasado—, se realizaron 22.524 horas gremiales.

El promedio, sin embargo, esconde que 2023 —año en que Adeom renovó sus autoridades— fue cuando que más horas se utilizaron si se analiza la última década: los sindicalistas hicieron uso de unas 37.652. Superaron, así, la marca de 2018, cuando se hicieron 36.462, la de 2017 (35.808) y la de 2015 (33.996). La marca de 2023 también supera la de un año reciente, del cual dio cuenta El País semanas atrás: 2024 (32.343).

Gran parte de estos números surgen de otra respuesta a una solicitud de información pública que presentó el edil blanco Javier Barrios —al que también accedió El País— y que además contiene el “costo estimado” de las horas gremiales utilizadas en 2023 y 2024. En el primer caso, la cifra adjuntada es de $ 13.701.056, y en el segundo, de $ 12.961.121. Esto es, unos US$ 356.00 en 2023 y US$ 332.000 en 2024.

Ahora bien, la primera pregunta que emerge al mirar las cifras es acerca de la reglamentación, si existe y que topes están vigentes.

En la respuesta formulada al edil Seijas, la IMM explicó que las horas las brinda la Dirección General del Departamento de Gestión Humana, tras previa solicitud de Adeom. Y agrega que “en la actualidad no existe un convenio entre las partes que regule la licencia gremial, razón por la cual la Administración y Adeom se encuentran en un proceso de discusión de un convenio colectivo que disponga una reglamentación del ejercicio de la actividad sindical que, entre otros aspectos, establezca las condiciones para la concesión, uso y asignación de la cantidad de horas de licencia gremial”. Sin embargo, y como ya se verá más adelante, los términos del preacuerdo que todavía no fue firmado permite conocer qué pautas maneja la IMM para este período.

Sea como fuere, la IMM especificó en su respuesta que hay dos mecanismos de autorización de estas horas: el que se aplica para los funcionarios afiliados y otro para la dirigencia sindical. “En relación a la primera de ellas —sostuvo la IMM en uno de sus informes—, la misma no tiene un cupo anual de horas a usufructuar. Con respecto a la segunda, de acuerdo al procedimiento que se viene aplicando por la Administración de manera pacífica desde hace varios años, el cupo de horas de licencia gremial que se autoriza al sindicato desde la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales es de 9.000 horas anuales”.

Pero ese cupo fue superado —duplicado en un caso— al menos en 2023 y 2024, dos años referidos en la respuesta y sobre los que preguntó específicamente el edil Seijas.

La información se desprende al cruzar datos de la propia IMM en el informe enviado al edil y en una ampliación de esa misma respuesta que la comuna envió días después. En esa segunda contestación, la IMM da cuenta de que en el anterior reporte, cuando discriminó el total de horas que usufructuaron los integrantes de la directiva de Adeom, las cifras eran incorrectas, porque faltaba algo clave: “Además de los miembros titulares, usufructuaron” las horas destinadas a los dirigentes del gremio “los miembros suplentes del Consejo Directivo de Adeom y personal avalado por la dirección del sindicato”.

Entonces, en 2023, cuando los dirigentes titulares utilizaron 16.129 horas, debe sumarse también 8.699 que utilizaron suplentes y otros funcionarios, lo que da un total de 24.828. Y si se suman las 9.000 del cupo para el resto de los afiliados, eso da 33.828 horas, 3.824 menos que el total declarado para ese año; o sea, hubo 12.523 horas que superaron el cupo de 9.000.

Lo mismo ocurrió en 2024: los titulares de la directiva sumaron 13.796 horas, cifra a la que deben incorporarse las 6.364 que utilizaron suplentes y otros, lo que da 20.160 horas. Pero ese año —de elecciones nacionales—, el total de horas gremiales utilizadas fue de 32.341, con lo que, fuera del cupo y lo acordado, se hicieron 18.545 horas, el doble de las 9.000 anuales para los que no son directivos.

Lo establecido en el preacuerdo

Ahora bien, en el texto acordado entre la directiva y Adeom como base para el convenio colectivo -que la asamblea del gremio tiró abajo a fines de enero, con lo que las negociaciones continúan- se establecía una cantidad de horas superior al realizado hasta el momento, o desde 2015 a la fecha. “La cantidad anual de horas disponibles de licencia gremial será equivalente a media hora mensual por cada afiliado/a al sindicato”, según se lee en el documento, que Adeom publicó en su página de Facebook el 31 de diciembre pasado. Eso da un promedio de 37.200 por año —hay unos 6.200 funcionarios afiliados—, es decir, casi igual de alto que el año con más horas en la última década. Pero además se establece que los siete directivos titulares del gremio tendrán “flexibilidad horaria en sus tareas”, y para los otros ocho habrá una “flexibilidad parcial” aunque autorizados a “ausentarse” de sus trabajos “en caso de actividades gremiales programadas”.

El País intentó el contacto con autoridades de la IMM para conocer más en detalle esas pautas, así como con la dirigencia del gremio, pero no obtuvo respuestas.