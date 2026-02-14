IMM suma nueve puntos de fiscalización para vehículos de carga: dónde se encuentran

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció nuevos puntos de fiscalización de transporte de carga a partir del domingo15 de febrero.

De acuerdo a la comuna, son nueve los puntos nuevos que fiscalizan la circulación de los vehículos de carga para controlar que cuenten con permiso de circulación para dichas zonas. En total, hay 23 puntos de fiscalización

La incorporación de estos puntos de control es parte de las medidas anunciadas en setiembre de 2025 junto a otras medidas de movilidad que buscan fortalecer la seguridad vial y promover el uso responsable del espacio público.

Dónde están los nueve nuevos puntos de fiscalización de transporte de carga

Carlos María Ramírez y Egipto

Av. Agraciada y San Martín

Av. 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez

Ferrer Serra y Acevedo Díaz

Bv. España y Benito Blanco

Av. Italia y Avelino Miranda

Minas y Guayabos

Colonia y Fernández Crespo

Goes entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra

Cómo es el procedimiento de fiscalización

El sistema detecta las matrículas asociadas a los vehículos de carga, identifica si se trata de un vehículo con vehículos de carga con peso bruto máximo autorizado (PBMA) mayor a 24 toneladas y, en tal caso, verifica si cuenta con solicitud de circulación previamente gestionada.

En caso de que no cuenten con la solicitud de circulación se deriva el archivo al Centro de Gestión de Movilidad donde personal inspectivo valida la contravención de tránsito.

Actualmente los vehículos afectados al transporte de carga, cuya tipología no esta autorizada a circular por determinadas zonas según la normativa vigente, deben gestionar previamente la solicitud de circulación para cada desplazamiento.