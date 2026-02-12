Desvíos en importante calle de Pocitos por obras de la IMM; los trabajos durarán dos meses

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará este jueves 12 de febrero un trabajo de repavimentación en la Avenida Francisco Soca, en el tramo entre Avenida Rivera y Libertad.

De acuerdo a la comuna, los trabajos se desarrollarán en cuatro etapas, durante aproximadamente dos meses, en el horario de 7:00 a 17:00, generando desvíos en dichos tramos. La primera etapa será entre Av. Rivera y Charrúa (sin afectar estas dos calles). La segunda desde Charrúa hasta Gestido, se continuará luego desde Gestido a Bartolito Mitre y la última etapa será desde Bartolito Mitre hasta Libertad.

Cambios en el transporte por los trabajos en la calle Soca

Mujer usa tarjeta STM. Foto: Intendencia de Montevideo

Las líneas por Soca hacia Pocitos (76, 192 y 316) tomarán por Gabriel Pereira, Guayaquí, Gestido y Soca a sus rutas habituales.

Las líneas hacia Manga y Cerro (76 y 192) tomarán por Ellauri, Gabriel Pereira, Pastoriza, Av. Rivera y Soca hacia sus rutas habituales.

Se suspenden las paradas de:



Soca esquina Bartolito Mitre.

Soca esquina Charrúa.

Av. Brasil esquina Vázquez.

Las paradas provisorias serán en:



Gabriel Pereira esquina Charrúa.

Gabriel Pereira esquina Pastoriza.

Av. Rivera esquina Soca.

De acuerdo a la IMM, los trabajos en Av. Soca, entre avenida Rivera y Libertad, consisten en una obra de mantenimiento vial que se realizará con una inversión de $11,5 millones, con fondos propios de la Intendencia de Montevideo. Las tareas estarán a cargo de la empresa RyK Ingenieros.