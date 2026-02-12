Desvíos en importante calle de Pocitos por obras de la IMM; los trabajos durarán dos meses
La Intendencia de Montevideo anunció que se realizarán en cuatro etapas; la repavimentación implicará desvíos del tránsito particular y del transporte público.
La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará este jueves 12 de febrero un trabajo de repavimentación en la Avenida Francisco Soca, en el tramo entre Avenida Rivera y Libertad.
De acuerdo a la comuna, los trabajos se desarrollarán en cuatro etapas, durante aproximadamente dos meses, en el horario de 7:00 a 17:00, generando desvíos en dichos tramos. La primera etapa será entre Av. Rivera y Charrúa (sin afectar estas dos calles). La segunda desde Charrúa hasta Gestido, se continuará luego desde Gestido a Bartolito Mitre y la última etapa será desde Bartolito Mitre hasta Libertad.
Cambios en el transporte por los trabajos en la calle Soca
Las líneas por Soca hacia Pocitos (76, 192 y 316) tomarán por Gabriel Pereira, Guayaquí, Gestido y Soca a sus rutas habituales.
Las líneas hacia Manga y Cerro (76 y 192) tomarán por Ellauri, Gabriel Pereira, Pastoriza, Av. Rivera y Soca hacia sus rutas habituales.
Se suspenden las paradas de:
- Soca esquina Bartolito Mitre.
- Soca esquina Charrúa.
- Av. Brasil esquina Vázquez.
Las paradas provisorias serán en:
- Gabriel Pereira esquina Charrúa.
- Gabriel Pereira esquina Pastoriza.
- Av. Rivera esquina Soca.
De acuerdo a la IMM, los trabajos en Av. Soca, entre avenida Rivera y Libertad, consisten en una obra de mantenimiento vial que se realizará con una inversión de $11,5 millones, con fondos propios de la Intendencia de Montevideo. Las tareas estarán a cargo de la empresa RyK Ingenieros.
-
Bajar las horas extras: IMM se propone reducirlas entre 150.000 y 200.000 durante 2026
Director de Ambiente de IMM mantiene reuniones con vecinos por transición a contenedores intradomiciliarios
Para mejorar la limpieza, IMM pedirá unos US$ 60 millones por fuera del presupuesto a la Junta Departamental
¿Encontraste un error?