Peñarol 1-1 Danubio: mirá los goles del empate del aurinegro, que dejó escapar la chance de ser líder del Apertura

Peñarol estuvo muy lejos de poder repetir el gran rendimiento colectivo del clásico y este sábado no pasó del empate 1-1 con Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, donde dejó escapar la gran chance de quedar como único puntero del Torneo Apertura.

El equipo de Diego Aguirre tuvo que lidiar nuevamente con el tema de las lesiones porque al minuto de partido, Nahuel Herrera se sintió en el hombro y dejó el campo de juego. En su lugar ingresó Diego Laxalt y el aurinegro cambió el sistema: de línea de tres pasó a línea de cuatro.

Pero como por si eso fuera poco, en el cierre de la primera parte, Laxalt se sintió y no ingresó a jugar el complemento siendo otra baja para el Carbonero.

Seguí el minuto a minuto de Ovación acá:

90' + 5' | ¡Se terminó el partido!

A pesar de que en el cierre Peñarol se lo quiso llevar por delante a Danubio con más ganas que fútbol, el aurinegro no pasó del empate 1-1 y dejó escapar la chance de quedar como único líder del Torneo Apertura.

90' | Se van a jugar 5' más

El árbitro Gustavo Tejera adicionó 5 minutos en el final del partido en el Estadio Campeón del Siglo.

86' | Cabezazo de Gularte que atajó el arquero

Tiro de esquina de Leo Fernández y Emanuel Gularte ganó en las alturas pero otra vez Mauro Goicoechea contuvo bien ubicado.

84' | Gran atajada de Mauro Goicoechea

Tiro libre de Leo Fernández muy bien ejecutado y espectacular atajada de Mauro Gocicoechea para evitar la caída de su arco.

78' | Probó Leo Fernández y pasó cerca

El 10, de muy flojo partido hasta ahora, reamtó desde afuera del área y su disparo pasó muy cerca del arco defendido por Mauro Goicoechea.

Luis Angulo celebrando el gol de Peñarol ante Danubio. Foto: Estefanía Leal.

76' | ¡Gol de Peñarol!

Saque de banda de Stiven Muhlethlaer desde la derecha, la peinó Gularte, la peleó Batista, Goicoechea no salipo muy bien y la pelota le quedó a Luis Miguel Angulo, quien de frente al arco la mandó a guardar para poner el 1-1 y devolverle la ilusión al hincha de Peñarol.

En un partido dominado por la visita, Luis Angulo encontró el gol del empate para Peñarol. pic.twitter.com/U3eqM5mTkv — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 8, 2026

61' || Tímido remate de Leandro Umpiérrez

Danubio tiene el poartido controlado porque Peñarol no tiene nada de profundidad ya que solo puede arrimarse con algún remate lejano como el de Leandro Umpiérrez que contuvo bien ubicado Mauro Goicoechea.

52' | Arezo se perdió un gol increíble

Salió mal Danubio desde el fondo, Leonardo Fernández se hizo de la pelota y lo dejó de cara al gol a Matías Arezo, que de frente al arco se lo perdió de manera increíble.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Danubio le está ganando a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por 1 a 0 por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Una disputa aérea en pleno partido entre Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

45' + 5' | ¡Final del primer tiempo!

Se terminó la primera parte en el Estadio Campeón del Siglo, donde Danubio sorprende y le está ganando 1-0 a un Peñarol que no juega nada bien y uqe ya perdió a dos jugadores por lesión.

43' | Sentido Diego Laxalt en Peñarol

El lateral izquierdo cayó al piso antes de la finalización de la primera parte y tuvo que ser atendido por la sanidad de Peñarol. Le pusieron spray mágico en la pierna izquierda, pero no pudo continuar y se fue caminando desde Damiani a Henderson por el costado de la cancha. Otra baja importante.

Diego Laxalt trasladando la pelota ante la marca de Emiliano Velázquez en el Peñarol vs. Danubio. Foto: Estefanía Leal.

39' | Primera gran polémica

Arezo en el árez, la pelota le quedó a Leandro Umpiérrez y Velázquez pareció llevárselo puesto. Se generó un tumulto grande, pero el VAR revisó la incidencia y finalmente no hubo penal para Peñarol.

Leandro Umpiérrez y Sebastián Rodríguez se disputan la pelota en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

31' | Otra llegada de Peñarol y otra atajada de Goicoechea

Centro de Jesús Trindade al área luego de un córner, rebotes y la pelota le quedó al "Indio" Fernández, quien le pegó de puntín, pero suave y atajó bien ubicado Mauro Goicoechea.

29' | Muy buen cierre de Escobar sobre Mateo Peralta

Enzo Cabrera mandó la pelota al medio para Mateo Peralta, quien se metió en el área de Peñarol una vez más y cuando estaba por definir, apareció el argentino Franco Escobar para hacer un gran cierre y llevarse la pelota en lo que bien pudo ser el segundo gol de Danubio.

Franco Escobar con la pelota en el Peñarol vs. Danubio por el Torneo Apertura. Foto: Estefanía Leal.

20' | Gran atajada de Mauro Goicoechea

Matías Arezo sacó un tremendo remate en la puerta del área grande que obligó a una gran intervención de Mauro Goicoechea, quien mandó la pelota al córner evitando una vez más el empate de Peñarol, que crece.

16' | Lo tuvo Peñarol con el "Indio" en el área

Nicolás Fernández casi se viste de goleador porque en el área chica encontró una pelota tras buena acción ofensiva pero Mauro Goicoechea le tapó el tanto al volante de Peñarol.

8' | ¡Gol de Danubio!

Franco Escobar sacó un lateral por la derecha para Leonardo Fernández, Cabrera lo anticipó y se la robó. Ahí nació la jugada que luego derivó en Ferreira y Enzo Cabrera, ya dentro del área, definió entre las piernas de Aguerre para poner el 1-0. El asistente lo anuló, pero el VAR lo validó y la Franja está en ventaja. Sorpresa en el Campeón del Siglo.

Enzo Cabrera convirtió el gol que, tras la validación del VAR, puso en ventaja a Danubio en el Campeón del Siglo. pic.twitter.com/rvZa1Cjyli — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 7, 2026

1' | Nahuel Herrera, lesionado, pidió el cambio

El hombro que en la definición de la Liga AUF Uruguaya lo tuvo a maltraer, lo sacó del partido contra Danubio apenas iniciado el mismo. En su lugar ingresó Diego Laxalt y Peñarol pasó a jugar con línea de cuatro en la defensa.

El momento de la lesión de Nahuel Herrera durante el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

20:30 | ¡Empezó el partido!

Ya están jugado Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura con el arbitraje de Gustavo Tejera.

Washington Aguerre en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol 1-1 Danubio

TORNEO APERTURA

Hora: 20:30

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Andrés Nievas y Marcelo Alonso

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Jonhatan Fuentes y Santiago Fernández

Peñarol

Washington Aguerre

Emanuel Gularte, Nahuel Herrera (3', Diego Laxalt, 45' Kevin Rodríguez), Lucas Ferreira

Franco Escobar, Leandro Umpiérrez (73', Facundo Batista), Jesús Trindade, Nicolás Fernández (73', Stiven Muhlethaler), Gastón Togni (55', Luis Angulo)

Leonardo Fernández

Matías Arezo

D.T. Diego Aguirre

Danubio

Mauro Goicoechea

Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Joaquín Pereyra, Tomás Cavanagh

Maicol Ferreira (74', Enrique Femia), Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta (63', Leandro Sosa)

Enzo Cabrera (63', Ivo Costantino), Nicolás Azambuja (80', Sebastián Fernández)

D.T. Diego Monarriz

Goles: 8’ Enzo Cabrera (Danubio); 76' Luis Miguel Angulo (Peñarol).

Amarillas: Emanuel Gularte, Luis Angulo (Peñarol); Tomás Cavanagh, Sebastián Rodríguez, Camilo Mayada (Danubio).

Emanuel Gularte en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

"Acá se gana más de lo que se pierde"

La hinchada de Peñarol le hizo un recibimiento especial al plantel luego del triunfo clásico en el Gran Parque Central con pancartas con la diferencia ante el tradicional rival y con una frase en la Damiani que decía: "Acá se gana más de lo que se pierde".

El recibimiento de la hinchada de #Peñarol al plantel después de haber ganado el clásico contra #Nacional en el GPC: “Acá se gana más de lo que se pierde” apareció en la Tribuna Damiani@ovacionuy pic.twitter.com/bmbBL0HobX — Enrique Arrillaga (@arrillagae) March 7, 2026

Plaqueta de Peñarol con camiseta a Leonardo Fernández

El 10 aurinegro cumplió el domingo en el Gran Parque Central su partido número 100 y en la previa al juego con Danubio, el "Indio" Olivera le rindió homenaje al atacante, que recibió la camiseta con su número de encuentros y adempas, el cálido aplauso de sus compañeros y de todo el Estadio Campeón del Siglo.

Camiseta 1️⃣0️⃣0️⃣ de #Peñarol entregada por el “Indio” Olivera a Leonardo Fernández, quien el domingo en el clásico llegó a un centenar de partidos con el Mirasol. Anotó 36 goles y puso 36 asistencias hasta el momento@ovacionuy pic.twitter.com/YNctBeVAT0 — Enrique Arrillaga (@arrillagae) March 7, 2026

Danubio también tiene equipo confirmado

La Franja, que va en busca de volver a la victoria luego de dos juegos sin triunfos, confirmó los 11 para salir a jugar ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

☑️ Sᴀʟɪᴍᴏs ᴀsɪ́



Nuestro once para enfrentar a Peñarol. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/h85dEURUBh — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) March 7, 2026

Peñarol confirmado para enfrentar a Danubio

Con línea de tres y con el ingreso del argentino Franco Escobar como carrilero por la derecha sustituyendo al expulsado Eric Remedi, Peñarol confirmó los 11 para enfrentar a Danubio.

Así juega #Peñarol frente a Danubio, por la Fecha 5 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/CLv8BuXWyK — PEÑAROL (@OficialCAP) March 7, 2026

Llegó el plantel de Peñarol al Estadio Campeón del Siglo

El aurinegro ya está en su escenario y ultima detalles para el encuentro frente a la Franja por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Los convocados de Danubio para visitar a Peñarol

La Franja definió su plantel para ir al Estadio Campeón del Siglo, donde desde la hora 20:30 enfrentará a Peñarol por la quinta fecha del Torneo Apertura.

📋 Los nuestros para esta noche ☑️#LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/SA73c5fX0H — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) March 7, 2026

¿Dónde y cómo ver el partido entre Peñarol y Danubio en vivo?

El encuentro que desde la hora 20:30 jugarán Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo se podrá ver en vivo a través de DSports, cables de Montevideo e interior, Disney+ y Antel TV.

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Los convocados de Peñarol para recibir a Danubio en el Campeón del Siglo

Sin Eric Remedi, quien está suspendido tras la expulsión en el clásico, Peñarol dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Danubio que no tiene a Maximiliano Olivera y tampoco a los jugadores que están en sanidad como Eduardo Darias, Lucas Hernández, Tomás Olase y Abel Hernández.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Danubio, por la Fecha 5 del Torneo Apertura, @LigaAUF.



Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/z0GBViD6Pg — PEÑAROL (@OficialCAP) March 7, 2026

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Danubio!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:30 protagonizarán Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.