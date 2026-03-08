Diego Aguirre: desde "la lesión de Nahuel Herrera me preocupa" al plan de Peñarol con Abel Hernández

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló este sábado tras la igualdad 1-1 ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Apertura y se refirió a la lesión de Nahuel Herrera en el comienzo del partido: "Fue una cadena de situaciones, él llega y tiene un incidente en el hombro, se le sale otra vez y eso hace que hagamos el cambio de Diego Laxalt, que en nuestra cabeza era para los últimos 20 minutos o media hora", inició.

En este sentido profundizó: "Pasaron esas dos situaciones, lo de Nahuel me preocupa mucho porque es una situación, no sé lo que va a pasar, pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda porque él es un jugador tremendo".

El momento de la lesión de Nahuel Herrera durante el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Al ser consultado acerca de por qué no mantuvo la línea de tres al momento del ingreso de Laxalt, respondió: "Porque puse a Diego Laxalt, también está el caso de Mauricio Lemos, y si hubiera pasado más adelante probablemente hacía eso. Había un riesgo si Lemos tenia que jugar casi 90 minutos y fue previendo algunas situaciones de que le iba a faltar ritmo para jugar todo el partido".

El momento en el que la sanidad de Peñarol atiende a Diego Laxalt tras su lesión. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, se detuvo a elogiar al zaguero Lucas Ferreira, que viene teniendo un desempeño constante desde que arribó al Carbonero: “Lo veo muy bien, es una incorporación que ha rendido excelente y ojalá que lo pueda sostener. Es un jugador que se afirmó, respondió desde el primer día hasta este partido con un alto nivel”, expresó.

También se refirió a qué ha tenido de particular este arranque de año al mando del plantel: “Ha sido un comienzo con dificultades, un plantel con muchos jugadores nuevos y hemos sufrido situaciones de lesiones que nos hacen buscar alternativas, pero estoy de acuerdo en que tal vez este sea el año que nos ha costado encontrar el equipo. Estamos resolviendo situaciones partido a partido y por suerte falta un mes para jugar en Copa Libertadores, donde vamos, seguramente, a mejorar y encontrar los mejores niveles”.

En esta línea añadió: “No estamos pudiendo repetir un equipo y estamos solucionando temas que van pasando, hablo de lesiones que te afectan en la forma de jugar”. Para la próxima fecha la Fiera dijo que retornarán Maxi Olivera y Eduardo Darias.

El plan de Peñarol con Abel Hernández pensando en la Libertadores

En referencia a cómo se encuentra Abel Hernández, Aguirre dio detalles: "Para el partido de Copa Libertadores sí va a estar. Falta un mes, obviamente que sí, él va a tener que jugar minutos en los partidos anteriores a la copa, para la copa sin ninguna duda, está recuperado y readaptándose a los entrenamientos. Pero por suerte hay un tiempo largo para el objetivo de la copa. Si tuviéramos que jugar ahora no estaríamos en nuestra mejor versión, pero para ese momento sí".