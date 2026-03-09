Los 23 expulsados en la pelea entre Cruzeiro y Atlético Mineiro por "brutalidad" y "fuerza excesiva"

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con un escándalo que ahora tiene consecuencias disciplinarias. El acta arbitral confirmó 23 expulsiones tras la batalla campal generalizada que se desató al final del clásico disputado en el Estadio Mineirão.

El partido había terminado con triunfo de Cruzeiro por 1-0 y consagración en el torneo estadual de Minas Gerais, pero la tensión explotó después segundos antes del pitazo final, con una trifulca que involucró a jugadores de ambos planteles.

Según el informe del árbitro Matheus Candançan, el origen del conflicto estuvo en un cruce entre el arquero del Atlético Mineiro, Everson, y el atacante del Cruzeiro, Christian. En el acta se detalla que el portero “actuó con brutalidad” luego de recibir una falta y golpeó con la rodilla en el rostro a su rival, acción que desató la pelea.

El documento también señala que Christian había protagonizado una jugada previa al patear en la cabeza a un rival, "con fuerza excesiva e intensidad", cuando el balón ya estaba en posesión del arquero, lo que elevó la tensión entre los futbolistas.

A partir de ese momento se generó una batalla campal en el campo de juego. En varias de las sanciones, el árbitro explicó que no pudo mostrar las tarjetas rojas en el momento por el caos, por lo que quedaron registradas posteriormente en el informe oficial.

El acta consigna que los jugadores expulsados participaron golpeando o pateando a rivales durante la pelea, lo que derivó en una de las finales más escandalosas de los últimos años en el fútbol brasileño.

⚠️🥋 LA PIÑA Y PATADA QUE PEGA HULK DE ATRÁS. pic.twitter.com/OE1HMsFTrH https://t.co/lHCx7fL5T6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

Récord de expulsados en el fútbol brasileño

Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.

Expulsados del Cruzeiro:

1. Cássio

2. Fagner



3. Fabrício Bruno

4. João Marcelo

5. Lucas Villalba

6. Kauã Prates

7. Christian

8. Lucas Romero

9. Matheus Henrique

10. Walace

11. Gerson

12. Kaio Jorge

‼️🇧🇷 Un ayudante del Atlético Mineiro PIDIÓ QUE DEJEN DE PELEAR y, un segundo después, METIÓ UNA PATADA EN EL PISO a un jugador de Cruzeiro.



Absolutamente insólito. ⚠️ https://t.co/ispYeFElEy https://t.co/C5KCZrHpgn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

Expulsados del Atlético Mineiro:

1. Everson

2. Gabriel Delfim



3. Angelo Preciado

4. Lyanco

5. Ruan Tressoldi

6. Junior Alonso

7. Renan Lodi

8. Alan Franco

9. Alan Minda

10. Mateo Cassierra

11. Hulk