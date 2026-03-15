Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting: triunfo agónico del Depor con gol de Tabó en los descuentos

La sexta fecha del Torneo Apertura continuó en la tarde de este domingo en el este del país, donde Deportivo Maldonado le ganó a Defensor Sporting en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por un gol agónico de Christian Tabó en los descuentos.

El equipo de Gabriel Di Noia se mantiene en la cima del Apertura con Peñarol y Racing. El Tuerto jugó con uno menos desde el primer tiempo por la expulsión del peruano Juan Goicochea.

Primer tiempo

El encuentro en el Campus de Maldonado comenzó accidentado, porque iba apenas 8' cuando Santiago Cartagena debió abandonar la cancha lesionado, para dejarle el lugar a Santiago Ramírez en el ataque de Deportivo Maldonado.

Y minutos más tarde (18'), Xavier Biscayzacú sintió el pinchado en un pique corto y se desplomó en el césped. Debió ser retirado en camilla con un probable desgarro en el posterior de su pierna izquierda y le dejó el lugar a Nicolás Wunsch.

Apenas pasada la media hora de juego (33'), Defensor Sporting se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del peruano Juan Goicochea, ambas bien sacadas. La segunda se tiró a cortar desde atrás y se fue sin protestar, consciente de su error.

Segundo tiempo

Como era previsible, el Depor tomó la iniciativa en el complemento al jugar con un hombre de más, pero le costó hilvanar muchos pases y quebrar la defensa violeta.

Casi sobre el final, tuvo una clara pero el palo salvó a Defensor: Santiago Ramírez tiró el centro al área, Tabó controló y definió de media vuelta, pero la pelota dio en el fierrito ante la mirada del arquero Machado.

Cuando el cuarto árbitro mostró el cartel de 6' de descuento, el local aceleró en busca del triunfo y lo encontró en el pie derecho de su experimentado goleador. Tabó recibió al borde del área, enganchó hacia la derecha para perfilarse y remató fuerte y cruzado para adelantar al Depor a los 92' de juego.

Hinchas de Deportivo Maldonado en el Campus. Foto: Ricardo Figueredo

Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting

Día: domingo 15 de marzo

Hora: 17:00

Estadio: Campus de Maldonado

Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan Álvarez; Jonathan De León.

VAR: Jonathan Fuentes, Marcelo Alonso.

Rojas: 33' Juan Goicochea (DEF).

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Ginzo (67' Guillermo López), Nicolás Fuica, Joaquín Fernández, Sebastián Tormo (67' Emiliano Mozzone); Santiago Cartagena (8' Santiago Ramírez), Maxi González, Christian Tabó, Maxi Noble; Matías Espíndola (80' Juan Ramos), Renato César.

DT: Gabriel Di Noia.

Defensor Sporting: Lucas Machado; Lucas Agazzi (88' Geanfranfo Rodríguez), Guillermo De Los Santos, Mateo Caballero, Axel Frugone; Paul De Los Santos (71' Erico Cuello), Mauricio Amaro, Xavier Biscayzacú (18' Nicolás Wunsch); Juan Goicochea, Alexander Machado (88' Santiago Bruschi), Brian Montenegro (88' Lautaro Navarro).

DT: Román Cuello.

La previa

El club del Parque Rodó, que hoy juega en condición de visitante, está de festejos ya que en esta jornada celebra sus 113 años de vida institucional, aquel 15 de marzo de 1913 solo como Club Atlético Defensor, previo a su fusión con el decano entre los clubes de básquetbol Sporting Club Uruguay en 1989.

El equipo del argentino Gabriel Di Noia llegó a la sexta fecha en el pelotón de punteros de la Liga AUF Uruguaya y va en busca de sumar tres puntos como local para no perder pisada con Peñarol y Racing, que ganaron y se despegaron del grupo.

Por otro lado, el equipo de Román Cuello llega con ocho puntos y a mitad de tabla, y necesita una victoria para empezar a consolidarse entre los de arriba, ya que en su inicio el campeonato está muy parejo y hay pocos puntos de diferencia entre todos los equipos.

