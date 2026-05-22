Peñarol pierde uno más: Facundo Álvez sufrió una luxación de cadera y estará varios meses sin jugar

Peñarol recibió una muy mala noticia luego de la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians en el Campeón del Siglo. El zaguero juvenil Facundo Álvez sufrió una luxación de cadera durante el empate 1 a 1 frente al conjunto brasileño y estará varios meses alejado de las canchas.

El defensor aurinegro había ingresado a los 60 minutos del encuentro, pero apenas diez minutos más tarde debió abandonar el campo de juego tras una desafortunada acción en la que pisó mal durante un cruce y cayó con visibles gestos de dolor.

Luego de realizarle estudios médicos correspondientes en la madrugada post partido, desde el club confirmaron a Ovación que el futbolista sufrió una luxación de cadera pero que no fue operado hasta el momento, se le realizó una corrección en la zona para evitar el dolor y se evaluarán los pasos a seguir.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE FACUNDO ALVEZ EN PEÑAROL-CORINTHIANS. El jugador del Carbonero fue retirado en camilla.



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La lesión representa un duro golpe para el juvenil mirasol, que comenzaba a sumar minutos en Primera División en medio de las bajas y rotaciones que afrontó el equipo de Diego Aguirre en las últimas semanas.

La noticia generó preocupación puertas adentro de Peñarol, no solo por la gravedad de la lesión, sino también por el tiempo de recuperación que demandará una dolencia de este tipo, que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas.