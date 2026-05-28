¿Cuándo es la conferencia de prensa de Bielsa? Fecha y hora en la que hablará el técnico de Uruguay

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, comparecerá ante los medios por última vez antes del Mundial 2026 en una conferencia de prensa convocada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La conferencia se realizará en el Complejo Celeste y ocurrirá exactamente 14 días antes de que la delegación de Uruguay debute en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo es la conferencia de prensa de Bielsa?

Este evento será el lunes 1° de junio y comenzará a las 12:00 horas. Se espera que el técnico argentino anuncie la convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026. Será además la última oportunidad que tendrán los medios en Uruguay para obtener declaraciones de Bielsa antes de que la selección uruguaya parta hacia América del Norte, previo a su debut con Arabia Saudita.

Los 26 convocados por Bielsa deben ser enviados a FIFA antes del sábado 30 de mayo, por lo que se espera que la lista se dé a conocer al público ese lunes 1° de junio.

Dónde ver en vivo la conferencia de prensa de Bielsa

La conferencia de prensa en vivo se podrá encontrar en la página principal del diario El País. El evento también será transmitido por AUF.TV, a través de su plataforma y su canal oficial de YouTube. La transmisión comenzará a las 12:00 horas.

Marcelo Bielsa hablando en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal.

Bielsa se irá de la selección uruguaya después del Mundial

A poco de dar a conocer la lista de 26 jugadores de la selección de Uruguay de cara al Mundial, Bielsa anunció que no renovará su contrato con Uruguay: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, indicó.

La confirmación del rosarino se produjo en un evento que organizó la AUF el jueves 21 de mayo en el Antel Arena. Además de referirse a su salida, subrayó: "(Un Mundial) es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional; yo en particular le voy a estar agradecido a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa".

El camino de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Su debut será el lunes 15 de junio frente a la selección de Arabia Saudita, a las 19:00 horas de Uruguay, en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).

Jugadores de la selección uruguaya en entrenamiento previo al Mundial. @aufoficial

La fecha 2 para los dirigidos por Bielsa será el domingo 21 de junio de 2026, frente a Cabo Verde. Ese encuentro también será a las 19:00 horas y será la segunda presentación de la Celeste en el Estadio Miami.

Para la fecha 3, Uruguay se desplazará a Guadalajara, México, para medirse a España. Ese encuentro será el viernes 26 de junio de 2026, a las 21:00 horas de Uruguay.