OSE lanzó licitación para construir la represa en Casupá: Ferreri prevé inicio de obras a principios de 2027

"Ni Hao" (hola, en chino) dijo este martes el vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, al saludar a un ciudadano chino presente en la Sala de Directorio de la empresa estatal, donde se anunció el lanzamiento de la licitación para construir una represa en Casupá tras la reciente

aprobación del pliego.

Dos de cuatro consorcios —de ocho que se presentaron en total a la etapa de precalificación— están integrados por empresas chinas que buscarán desarrollar un megaembalse en el límite de Lavalleja y Florida para reforzar el abastecimiento del área metropolitana frente a futuras sequías.

Los consorcios con integración china —CCCC-YREC-Impacto y Casupá (Sinohydro10 y Grinor)— así como el Consorcio Rovella CVC, y Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello) fueron notificados oficialmente y podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de agosto.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo en la conferencia de prensa frente a representantes de los consorcios que se va a adjudicar la obra tras obtener la autorización ambiental previa (AAP) que otorga el Ministerio de Ambiente (MA), algo previsto entre octubre y noviembre.

La adjudicación para desarrollar la primera represa de Uruguay que se construirá con la tecnología de hormigón compactado a rodillo se prevé para diciembre. Luego vendría la revisión del Tribunal de Cuentas (TCR), entre otros trámites, para avanzar en la obra.

Ferreri estimó que la construcción de Casupá iniciará en los "primeros meses" de 2027 y que se extenderá por unos 30 meses.

El jerarca dijo que su horizonte es que la obra termine a "mediados" de 2029, en el último año de gobierno, en plena etapa de elecciones nacionales.

En tanto, el pliego indica que el plazo total de la construcción de la obra insumirá 940 días "calendario laborales para la construcción”.

Una vez finalice la obra, con una inversión de US$ 130 millones financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comenzaría el llenado del embalse de 2.127 hectáreas, lo que insumirá entre cuatro y 10 meses, dijo Ferreri.

El jerarca de OSE puntualizó que, aunque no esté lleno el embalse con una capacidad máxima de 118 millones de metros cúbicos (m3), se podrá utilizar el flujo acumulado para fortalecer las reservas de Paso Severino (67 millones de m3) y Canelón Grande (18 millones de m3) si se atravesara una etapa de déficit hídrico.

“Si en 2023 hubiéramos tenido la represa de Casupá, o en este verano que también tuvimos problemas, no hubiéramos padecido problemas de agua potable, ni en cantidad ni en calidad”, resaltó el titular de OSE sobre el impacto de esta obra.

De llegar a unos 200 millones de metros cúbicos de agua dulce represada, se brindan reservas para un año si no lloviera durante todo ese período.

Ferreri destacó que la licitación supone un "hito importante" de un proyecto "central" para OSE y el Poder Ejecutivo "en su conjunto", ya que, junto con obras como el Proyecto Neptuno —que dijo comenzará en setiembre—, se podrá "asegurar" el abastecimiento de agua potable para las "próximas décadas" en el área metropolitana.

El titular de OSE resaltó en rueda de prensa que Casupá tendrá un "impacto enorme" en la zona, donde se prevé el trabajo de 700 personas durante la construcción del embalse, de unos 750 metros de longitud y 30 metros de altura máxima.

"Estamos muy entusiasmados trabajando con todo el gobierno en su conjunto para poder llevar adelante esto de la mejor manera posible, mitigar los posibles efectos negativos y potenciar los positivos, que también los tiene", destacó Ferreri sobre la represa, que es resistida por algunos vecinos y productores de la zona, así como por gran parte de la oposición.

El pliego marca que el consorcio ganador deberá ejecutar la obra, llevar a cabo el plan de gestión ambiental y social de construcción (Pgasc) aprobado por OSE y el MA, operar la presa durante el llenado y capacitar al personal de OSE para su operación, entre otras tareas. El período de garantía y conservación de las obras será de siete años a partir del inicio del llenado.

La rescisión del contrato podrá ser por "atrasos reiterados" en las fechas límites establecidas, "incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral", la "suspensión sin causa justificada de los trabajos" del contratista, la "subcontratación a terceros" sin previa autorización de OSE e "incumplimiento de normas medioambientales".