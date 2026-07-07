Sindicatos de empresas públicas paran este miércoles: habrá movilización desde Torre Ejecutiva

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (MSCE) del PIT-CNT, realizará este miércoles a las 9:30 horas un paro con movilización que tendrá su inicio en la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva, para luego trasladarse hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se montará un estrado y se leerá una proclama.

La MSCE está integrada por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap), la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU), la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE), entre otros.

De la movilización también participarán sindicatos de empresas tercerizadas que prestan sus servicios tanto en entes públicos como en servicios descentralizados.

Según explicó la MSCE en un comunicado, la movilización tiene como algunas de sus reivindicaciones el "incremento de la inversión pública", así como "el ingreso de personal a los entes públicos" y la "presupuestación de trabajadores tercerizados".

Marcha de COFE. Foto: Leonardo Mainé.

Reivindicaciones e impacto en la Rendición de Cuentas

En diálogo con El País, el dirigente de la Asociación de Funcionarios Postales, Juan Acevedo, indicó que la manifestación de este miércoles se enmarca en la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Parlamento. En ese sentido, subrayó que las empresas públicas reclaman "hace años el fin de los recortes".

"Desde el 2025, todos los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) han sido recortes de vacantes, de inversión y de ingreso de personal, y eso está teniendo un efecto muy negativo sobre los servicios públicos y cómo se están prestando", detalló.

Acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Desde la MSCE, entienden que es "el momento" para generar "un mejor escenario" para dar la discusión sobre el rol de las empresas públicas y su fin. "Nosotros pensamos que sirven para garantizarle un conjunto de derechos a la gente y mejorar su calidad de vida", indicó.

Sobre el reclamo de un mayor ingreso de personal a las empresas públicas, Acevedo sostuvo que las vacantes "se han ido eliminando". "Falta mucha gente para trabajar, y en Uruguay se precisa trabajo", apuntó.

"Se han ido sustituyendo las vacantes y los empleos genuinos por precarización laboral, hay un crecimiento exponencial en las tercerizaciones, que no es una política atribuible a un gobierno solo, sino que se sostiene, pasan los gobiernos y las políticas quedan", añadió Acevedo.

"Hay una necesidad de que los trabajadores de los servicios públicos entendamos que hay un rol para jugar en el desarrollo humano y social del país". dijo Acevedo. Además, subrayó que hay una cuestión de "soberanía" en tener "empresas públicas fuertes".