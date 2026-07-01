Aumento de la prestación que BPS brinda a jubilados que cumplen con dos requisitos: el monto otorgado en 2026

La prima por edad del Banco de Previsión Social (BPS), una partida económica otorgada por el estado uruguayo a jubilados de menores recursos, brinda un monto actualizado a valores del año 2026.

El criterio que determina la elegibilidad para este beneficio indica que no los pasivos pueden vivir dentro o fuera del país. Las personas incluidas bajo esta prestación perciben el pago de forma mensual.

Requisitos para recibir la prima por edad de BPS

Ser jubilados mayores de 70 años .

. Deben acreditar, mediante declaración jurada, que los ingresos nominales personales y el promedio de ingresos del núcleo familiar no superan el tope de 3,7006 BPC ($ 25.400,92 en 2026).

Monto a percibir en 2026

De acuerdo a los valores actualizados por BPS en 2026, los jubilados beneficiarios que califiquen a la prima por edad podrán percibir un monto de $ 4.433.

Esta pasividad se abona mensualmente junto con la jubilación. Los pagos se realizan al mes siguiente de que se presente la declaración jurada, sin retroactividad.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Los requisitos se evalúan mes a mes generando ganancia o pérdida del derecho a cobro de esta prestación en cada período, añade BPS.

Cómo solicitar la prima por edad ante BPS

Esta prestación para pasivos se puede gestionar de dos maneras, según informa BPS en su página web: presencial o en línea.

Para realizar el trámite en línea, se debe ingresar a este enlace, contando con un usuario personal de BPS. Si necesita activar su propio usuario de BPS, debe seguir las instrucciones que provee el organismo en este enlace.

En tanto, para hacer el trámite de manera presencial, deberá presentarse el titular o un apoderado registrado en BPS a realizar una declaración jurada, con una cédula de identidad vigente y la información de los integrantes del hogar (número de cédula de identidad e ingresos nominales por todo concepto).

Oficinas del Banco de Previsión Social. Estefania Leal/Archivo El Pais

Para recibir asesoramiento, BPS indica que se puede concurrir a realizar consultas a una de las oficinas que aparezcan en este enlace.

También se pueden hacer consultas a través de Facebook Messenger o llamando a 0800 1997 (*1997 desde celular) de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.