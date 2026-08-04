Bolivia ante la "tarea prioritaria" de detener a Evo Morales, escondido y custodiado por sus seguidores
El exgobernante permanece desde octubre de 2024 en Cochabamba, su bastión político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra.
El Gobierno de Bolivia afirmó ayer lunes que “es tarea prioritaria” detener al expresidente Evo Morales, contra quien están vigentes dos órdenes de captura, la más reciente por terrorismo y alzamiento armado, dentro de una denuncia por su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en el país.
“El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales”, aseguró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en Santa Cruz.
La Fiscalía investiga a Morales en un caso que incluye a otros dos dirigentes sindicales y que fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el Gobierno.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos, activistas de izquierda y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades de Bolivia, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares. EFE
¿Encontraste un error?