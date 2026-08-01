Paraguay rechaza dichos de Lula sobre guerra de la Triple Alianza y reclama devolución de archivos y documentos

Paraguay expresó ayer viernes a Brasil su “desagrado y rechazo” por las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, un episodio que afectó las relaciones entre estos dos países vecinos y socios comerciales.

El canciller Rubén Ramírez y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron una nota formal al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Paraguay también reclamó la devolución de los trofeos, archivos y documentos históricos de la época que quedaron en poder del gobierno brasileño.

Lula dijo que la guerra que se desarrolló entre 1864 y 1870, y que involucró además a Argentina y Uruguay, fue provocada por Paraguay.

Luiz Inacio Lula da Silva y Santiago Peña tras reunirse en Brasilia. Foto: Evaristo Sa / AFP

“No olvidemos que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, dijo hace una semana el mandatario brasileño, al justificar su intención de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas de su país.

Una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo a la AFP que, durante el encuentro en Asunción, el embajador brasileño planteó que las declaraciones de Lula fueron “sacadas de contexto y amplificadas”.

Según esta fuente, el embajador también enfatizó la “histórica relación de amistad” entre los dos países. Brasilia no se pronunció sobre la devolución de trofeos y archivos de la guerra.

En su nota, el gobierno paraguayo lamentó que se hayan presentado “de manera distorsionada hechos históricos de singular relevancia para el pueblo paraguayo”.

“Los acontecimientos que marcaron profundamente la historia de nuestros pueblos deben ser abordados con responsabilidad y espíritu de reconciliación, sobre la base del respeto recíproco y del reconocimiento de la complejidad de los procesos que determinaron su desarrollo”, destacó el documento.

Lula y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ya conversaron telefónicamente sobre el asunto. AFP