Tensión diplomática: Brasil y Argentina suben el tono y el conflicto entre los vecinos mayores escala

El cruce diplomático entre Argentina y Brasil sigue subiendo de tono. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo ayer lunes que las afirmaciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva, durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el sábado en San Pablo, fueron “una provocación sin precedentes”.

En declaraciones al medio argentino Infobae, Vieira dijo: “Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, Milei calificó a Lula de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en la antesala de una reunión con el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó en la madrugada de este lunes a Brasilia tras ser llamado a consultas por la crisis diplomática entre ambos países.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un encuentro con líderes de ciencia y tecnología de Brasil. Foto: EFE

“(Milei) vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, afirmó Vieira sobre el presidente argentino.

La Cancillería brasileña informó el domingo de que Vieira convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones.

También el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, se sumó a las reacciones contra Milei. Durigan calificó de “payaso” al presidente de Argentina y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan ayer lunes en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

El ministro de Hacienda abogó por “no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”. Con todo, Durigan subrayó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, y citó, por ejemplo, los elevados tipos de interés, hoy en el 14,25% anual.

Sin embargo, el ministro descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2%.

Además, recordó que el desempleo en el país está en sus niveles más bajos de la historia, en torno al 6%, con una inflación bajo control (4,64% interanual) y récords en la balanza comercial.

Durante su intervención en la convención del PL en San Pablo el sábado, el mandatario argentino también calificó de “basura calva” al juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

Milei cuestionó además la decisión de De Moraes de negarle autorización para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la convención nacional del Partido Liberal de Brasil en São Paulo. Foto: EFE

“La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, dijo Milei, quien manifestó que esa decisión constituye “una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables”.

En medio del conflicto diplomático, Milei cargó también contra Brasil en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que el Gobierno de Lula financió una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial.

Argumentó que esa ofensiva contó con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

“Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó Milei en una entrevista con radio Mitre. “Y después me vienen a hablar de interferencia”.

Agregó que dicha campaña fue “financiada... por México, por el partido Demócrata en Estados Unidos, bueno, ¿quienes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.

El presidente argentino dijo que los supuestos ataque se daban porque “si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme”.

La crisis diplomática también tuvo repercusión en la política interna argentina. El exministro de Relaciones Exteriores kirchnerista Jorge Taiana, actual diputado nacional, presentó ayer lunes un proyecto de declaración en la Cámara Baja para repudiar las expresiones de Milei sobre Lula.

“Sus declaraciones dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina, por la manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado, en violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, opinó Taiana en X. Con información de EFE Y AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Milei en la asunción de Keiko, Lula no asistirá

A la asunción hoy martes de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asistirán varios mandatarios de la región, entre ellos Yamandú Orsi. Sin embargo, en medio de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil, Lima no será el escenario para que se vean los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente argentino viajará a Lima para asistir a la investidura de Keiko Fujimori. Lula, en cambio, anunció que no irá. El canciller peruano, Carlos Pareja, había anticipado la presencia del jefe de Estado argentino, así como del rey de España, Felipe VI; y de los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Yamandú Orsi. También confirmaron su asistencia el presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo; y varios exmandatarios de América Latina como el ecuatoriano Jamil Mahuad, la boliviana Jeanine Áñez y de la panameña Mireya Moscoso.

México al cruce de “campaña antiargentina”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer lunes las acusaciones del mandatario argentino, Javier Milei, sobte una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial de 2026. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó de falsas las afirmaciones de Milei y aseguró que el Gobierno mexicano no interviene en asuntos internos de otros países. “Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, afirmó Sheinbaum.

La gobernante mexicana sostuvo que, por el contrario, su administración ha sido objeto de ataques desde distintos frentes. “Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”, declaró. Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana continúa guiándose por el principio constitucional de no intervención.

“De nuevo. Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo. Respeto”, añadió.

Las declaraciones de Sheinbaum responden a los señalamientos realizados por Milei durante una entrevista con Radio Mitre, en la que afirmó que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina durante el Mundial de Fútbol y aseguró que esa estrategia también contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”, sostuvo Milei, y aseguró que Argentina se ha convertido en “un emblema de la libertad”.