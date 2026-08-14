Tras respuesta de Orsi, CA da votos al FA para Rendición de Cuentas entre críticas por “caballo de Troya” y “acting”

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), confirmó que sus diputados brindarán los dos votos que la bancada del Frente Amplio (FA) necesitaba para aprobar la Rendición de Cuentas del gobierno en la Cámara de Representantes, donde el oficialismo no tiene mayoría propia, a diferencia del Senado.

A una semana de su reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el exsenador señaló que obtuvo una respuesta en las últimas horas a las propuestas que le presentó al Poder Ejecutivo, las cuales fueron contempladas en mayor o menor medida.

“Entendemos que hubo una sensibilización ante nuestros planteos. Esto significa, a nuestro entender, una mejora en el proyecto de Rendición de Cuentas en cuanto a lo que había. Siempre dijimos que la Rendición no es para el gobierno, sino que es para la gente. (...) Esto no es obstáculo para que después en la votación del articulado, artículo a artículo, se vote lo que se entienda que es bueno y no se vote lo que se entiende que no”, dijo en conferencia de prensa, acompañado de los legisladores Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, quienes no hicieron uso de la palabra.

Las reacciones, tanto del oficialismo como de la oposición, no demoraron en llegar. Uno de los primeros fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien escribió en redes sociales irónicamente: “Una sorpresa; no me lo esperaba”.

Este comentario refiere a que dirigentes opositores en general entienden que el apoyo de los cabildantes estuvo garantizado desde un comienzo, e incluso algunos colorados señalaron que el proceso de negociación, incluida la reunión entre Orsi y Manini Ríos, fue un “acting”.

“No teníamos conocimiento. Sabíamos que se estaban intercambiando posiciones, pero nos enteramos hoy que efectivamente CA aceptaba la respuesta del gobierno y que iba a comprometer sus dos votos”, aseguró el senador frenteamplista Eduardo Brenta a El País.

En ese sentido, aseveró que es “totalmente falso” que el oficialismo supiera de antemano que CA iba a brindar sus votos, “en la medida que no hubo certeza de que se había alcanzado un acuerdo” hasta la conferencia, teniendo en cuenta también la respuesta de Orsi que contempló algunas de las ideas de Manini Ríos.

“No sabíamos si era de recibo, más allá de que uno podía especular que era posible”, comentó el senador.

Asimismo, remarcó que el oficialismo comparte algunas de las propuestas de CA, “por ejemplo, avanzar en el tema de la situación de deudores, como se está trabajando en Diputados un proyecto de ley”, o “realizar la campaña sobre consumo de marihuana, como está contemplado en la propia ley de legalización”.

“Hay una serie de elementos que plantea CA que son de recibo. Inclusive se llegó a un buen acuerdo en las transferencias, con respecto a la condicionalidad, al ir a un punto intermedio del porcentaje de retención”, afirmó Brenta.

Consultado por El País, Bordaberry aseguró “todos sabían que CA iba a votar de nuevo con el FA” y por lo tanto “no es sorpresa”.

“Va a seguir pasando. Parece raro, pero no lo es. Hay coincidencias más allá de apariencias y discursos. No sé cómo todavía hay gente que les cree”, declaró el dirigente colorado.

Javier García, senador del Partido Nacional, dijo en diálogo con El País que “es una decisión absolutamente legítima de un partido político, pero en este caso no genera sorpresa”. “Todos sabíamos que iba a ser así. Es la no noticia”, mencionó.

No obstante, no estuvo de acuerdo con que el asunto haya sido simulado, “porque estaría adjudicando intenciones que no se saben”.

Desde el Partido Colorado, se acusó esto último por parte de algunos diputados. “¿Alguien tenía dudas que los votos de CA iban a estar para votar la Rendición de Cuentas? Yo no. Estuvieron siempre, desde el inicio. Todo lo demás fue ‘acting’ del oficialismo”, cuestionó Conrado Rodríguez.

Por su lado, Felipe Schipani aseguró que, “durante un mes, legisladores del FA y actores del gobierno hicieron un drama con que no iban a tener Rendición de Cuentas”, y los calificó de “actores y actrices”.

“Mientras tanto, todos sabíamos que los votos de CA estaban desde el principio. Con esto, CA confirma que es el caballo de Troya del Parlamento”, sumó.

El oficialismo, en cambio, celebró la decisión del partido, comenzando por uno de sus principales referentes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez: “¡Hay Rendición de Cuentas! Ganó el Uruguay del diálogo y los acuerdos. Se mejorarán los recursos para las infancias más pobres, la seguridad y la educación. Tender puentes es el camino hacia el Uruguay del futuro”.

Otro fue el senador Daniel Caggiani, quien apuntó contra “quienes practican ‘la coalición del palo en la rueda’”.

“Aquellos que, envenenados de hipocresía, decidieron darle un portazo a la gente, tratando de conseguir algún rédito electoral menor e intentando bloquear la concreción de los compromisos con la ciudadanía, no lo lograron. Una vez más, prevaleció el verdadero republicanismo”, manifestó.

Guido Manini Ríos. Foto: Leonardo Mainé.

Qué incluyó el gobierno

Según Manini Ríos, el primer cambio aceptado refiere a uno de los buques insignia de la Rendición de Cuentas: la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Además de aumentar los montos destinados a las transferencias monetarias, tal como estaba previsto en el proyecto original, CA pidió “verificar que el niño que es objeto de esa asistencia reciba una adecuada alimentación, atención médica y concurra a la escuela”, y garantizar que “el pago sea a través de la Tarjeta Uruguay Social y no en efectivo”.

Según el líder del partido, la respuesta del Poder Ejecutivo fue afirmativa respecto al pago con tarjeta y para garantizar que los niños vayan a la escuela “se va a aumentar la multa (retención) del 20% al 40%” de la transferencia “cuando no se cumple con la asistencia escolar”.

Un segundo punto planteado por CA refería a la “reducción del número de dependientes del Estado con el objeto de bajar el peso del Estado”. Dijo que hay un “compromiso del Poder Ejecutivo de profundizar en las medidas de reducción de los gastos del Estado prescindibles” y “estudiar en el futuro” su propuesta para reducir la plantilla total.

Por otro lado, pidió más recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con el objetivo de crear infraestructura para el trabajo de los presos y Orsi le respondió que se asignará un monto anual inicial de $ 20 millones.

En cuarto lugar, reclamó una “campaña de bien público que sensibilice a la población sobre el daño que produce el consumo de cannabis” y eso fue aceptado. Se trata de “algo que hasta ahora no se ha hecho, una década después de la aprobación de la ley”.

También pidió y dijo que se aceptó un “incremento de las partidas al Ministerio de Vivienda para la escrituración de las cooperativas”, así como “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”.

No estaba entre las propuestas de CA, pero Manini Ríos le comentó personalmente a Orsi que era necesario presentar un proyecto de ley “que atienda el endeudamiento de las familias” en los próximos 180 días y que también tenga en cuenta las deudas con entes públicos, algo también aceptado por Orsi.

“Por último se compromete un aumento salarial al personal subalterno de las FFAA a partir de la próxima Rendición de Cuentas, no en esta”, celebró Manini.

Contra coalicionistas

Manini Ríos también dijo que esta postura “no acerca” a su partido al FA ni tampoco lo “distancia de nadie”, con respecto a la Coalición Republicana.

“Nos acerca a la gente que necesita que se apruebe lo que está establecido en la Rendición de Cuentas. Nuestro objetivo no es hacerle el cumplido a un bloque o a otro sino cumplir con la gente. Hay muchas familias que dependen de disposiciones que están en esta Rendición de Cuentas”, apuntó.

“No entendemos la posición de algunos de no votar en general —dijo en referencia a los partidos Nacional, Colorado e Independiente— queriendo que no haya Rendición de Cuentas, sabiendo que si toda la oposición asumiera la misma actitud no habría Rendición de Cuentas”.

Asimismo, indicó que estos partidos “votan a favor de 200 de los 300 y pico de artículos”, lo cual “es una incoherencia, una tomada de pelo a la gente”. “Nosotros actuamos con seriedad y responsabilidad”, sentenció sobre la postura de CA.