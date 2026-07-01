El dólar en Uruguay cae por tercer mes consecutivo, aunque sube en el primer semestre y se mantiene en los $ 40, ¿qué pasó?

El dólar en Uruguay retrocedió en junio por tercer mes consecutivo, esta vez 0,12% (en mayo había caído 0,22% y en abril había bajado 0,56%) “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de mayo). En lo que va del año, el dólar tuvo caídas mensuales en enero, febrero, abril, mayo y junio. El único aumento mensual “punta a punta” en lo que va de 2026 se dio en marzo, con un alza de 5,41% “punta a punta”, que se había dado por lo que en la jerga financiera se denomina “flight to quality”, que no es otra cosa que un “vuelo” que hace los inversores hacia activos de “calidad” ante la incertidumbre que generó la guerra en Medio Oriente.

En el primer semestre del año, la moneda estadounidense incrementa 2,75%. En tanto, en los últimos 12 meses está prácticamente “planchada” (ya que lleva un alza de 0,17%).

Ayer el billete verde bajó 0,15% a nivel interbancario en el mercado local (luego de la suba del lunes) y se negoció en promedio en $ 40,116.

En la jornada, el dólar cotizó entre $ 40,08 y $ 40,15 para finalizar en el máximo, establecon respecto al cierre del lunes.

El dólar durante junio

En los 21 días de operativa que tuvo junio, la moneda estadounidense no tuvo un comportamiento claro, dado que se alternaron aumentos y caídas. De hecho, en 11 jornadas aumentó respecto a la anterior, y en las restantes 10 bajó.

La suba más importante del mes se dio el 5 de junio con un aumento de 0,54%, mientras que la caída más profunda fue el 17 de junio cuando retrocedió 0,51%.

El valor máximo se alcanzó el 10 de junio (luego de cuatro aumentos consecutivos) con una cotización de $ 40,674. Este valor fue máximo en dos meses y medio (el 20 de marzo cotizaba en $ 40,735). La mínima cotización del mes se dio el 22 de junio con un precio de $ 39,908, este valor fue el mínimo en más de un mes (el 12 de mayo de 2026 cotizaba en $ 39,812).

El valor promedio del dólar en el mes fue de $ 40,266, un aumento respecto al mes previo de 0,65%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en junio se realizaron un total de 1.441 transacciones por un monto equivalente a US$ 750,2 millones. Este monto supera ampliamente a lo operado en los meses previos. Vale destacar que en el mes hubo tres días donde la operativa supero las 100 transacciones con grandes volumenes transados.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Ayer se realizaron 82 transacciones por un monto total de US$ 45,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar no varió ayer respecto al cierre del lunes y finalizó el mes en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta. Respecto a fin de mayo (“punta a punta”, las cotizaciones al público se mantuvieron estables para la compra y bajaron 10 centésimos para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,09% y cerró en 5,1766 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumentó 2,37%, aunque en el año cae 5,92%.

En Argentina, el dólar oficial quedó prácticamente estable ayer (con una mínima suba de 0,03%) y cerró en un valor de 1.482 pesos argentinos. En junio el dólar en Argentina se incrementó 5,08% y en 2026 aumenta 1,55%.

A nivel global la moneda estadounidense tuvo un alza de 0,06% ayer según el Índice Dólar (que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas relevantes) hasta 101,172.

Con ello, tuvo un incremento por segundo trimestre consecutivo, que se dio por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) tenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo, en un contexto de inflación persistente.

En el trimestre, el Índice Dólar subió 1,4%, mientras que en el primer semestre aumentó 2,98%.

La divisa estadounidense continúa cerca de sus máximos de más de un año.

Por otro lado se debilitó el yen japonés, ya que el dólar en Japón cotizó en 162,6 yenes. Es el nivel más bajo para la moneda nipona desde 1986.

Riesgo país y tasa de interés

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó seis unidades ayer y cerró en 51 puntos básicos. Este caida se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio, el riesgo país cayó seis puntos básicos y en lo que va del año retrocede 15 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en el mes en 5,93%, por encima del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%). Este miércoles se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU para decidir si cambia o no su tasa de interés de referencia.

Banco Central del Uruguay Foto: Gianni Schiaffarino

Deuda al cierre de marzo

La deuda neta alcanzó a US$ 39.468 millones a fin de marzo, según los datos publicados ayer por el BCU. Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) representa un 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda neta del sector público global subió 0,32% respecto al cierre del 2025, mientras que en comparación con fin de marzo del año anterior aumenta 16%.

En tanto, la deuda bruta ascendió a US$ 63.861 millones, a fin de marzo lo que representa una leve caída (de 0,6%) respecto a fin de diciembre. Comparada con el cierre de marzo de 2025, aumenta 9,4%. La deuda bruta a fin de marzo representaba un 72,2% del PIB.