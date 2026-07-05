Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 5 de julio, por los octavos de final, a qué hora y dónde verlos

Son partidos en los que cometes un error y te “vas para tu casa”. Por eso el nerviosismo, la tensión y el estar atento en todos los detalles son pilares fundamentales en estas instancias del Mundial. Y más cuando enfrente tenés rivales de fuste como los jugadores de la selección de Brasil y del otro lado se encuentra uno de los máximos goleadores del momento: Erling Haaland.

Bajo ese punto, Brasil contra Noruega promete ser un partidazo en el que no está permitido equivocarse para continuar en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Si bien es cierto que el equipo que dirige técnicamente el italiano Carlo Ancelotti no ha mostrado su mejor versión a lo largo del Mundial que se disputa en suelo norteamericano. Pero tiene algo que muchas de las 48 selecciones que han participado de este certamen querrían poseer: calidad.

Eso se apreció en el partido ante Japón, donde la Canarinha debió remar le resultado y en el final del encuentro, Bruno Guimaraes llevó a cabo una acción excepcional para asistir a Gabriel Martinelli y convertir el gol del triunfo en el Estadio NRG en Houston.

Del otro lado está una máquina goleadora como es Haaland. El futbolista del Manchester City lleva cinco tantos convertidos en cuatro partidos disputados en la actual Copa del Mundo.

Erling Haaland, delantero de Noruega, durante la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

De esta manera, uno de los grandes duelos de la jornada estará puesto entre dos conocidos como son el zaguero Gabriel Magalhaes y el atacante Haaland.

Magalhaes fue campeón con Arsenal y elegido como el mejor central de la pasada temporada en la Premier League. En tanto que el delantero noruego fue el máximo anotador del torneo con 27 tantos.

En esa línea, el defensor de los Gunner y el atacante Ciudadano volverán a protagonizar un interesante cruce, pero ahora será por el Mundial 2026 entre Brasil y Noruega.

Brasil vs. Noruega

Hora: 17:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium en New Jeresy.

Árbitro: Ismail Elfath (USA).

Asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (USA).

Cuarto: Said Martínez (HON).

Quinto: Walter López (HON).

VAR: Tatiana Guzmán (NCA) y Leodan González (URU).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Junior. DT: Carlos Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Un partidazo en el Azteca

El entrenamiento de México. Foto: AFP.

La jornada se cierra con otro gran encuentro por los octavos de final del Mundial y será entre uno de los organizadores, México, ante Inglaterra.

El combinado que conduce técnicamente Javier Aguirre viene de mostrar su mejor expresión futbolística en el certamen cuando derrotó 2-0 a Ecuador con mucha contundencia en el juego.

A lo largo de los 90 minutos los aztecas fueron punzantes y mostraron una dinámica que avasalló por completo al elenco ecuatoriano.

En tal sentido, México querrá refrendar todo lo que mostró en los dieciseisavos ante uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo.

México sueña con seguir para pasar la barrera de los cuartos de final por primera vez en su historia.

El combinado británico viene de sufrir mucho en los dieciseisavos de final al doblegar a la República Democrática del Congo.

Los africanos sorprendieron a más de uno en el Estadio de Atlanta, debido a que en el minuto siete rompieron la paridad en el tanteador a través de Brian Cipenga.

No le encontraba la vuelta Inglaterra al encuentro, pero en ese momento apareció su máxima figura: Harry Kane.

Harry Kane junto con Morgan Rogers y Eberechi Eze tras la clasificación a octavos de final. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

El atacante del Bayern Munich convirtió los dos goles con que el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel avanzó a los octavos de final.

El conjunto británico vuelve a jugar en el Estadio Azteca después de 40 años, ya que la última vez había sido el 22 de junio de 1986 cuando sucumbió ante Argentina por 2-1.

Ese fue el día en el que Diego Armando Maradona convirtió los dos goles albicelestes, que se proclamaría campeón de ese Mundial. Uno sería con la mano y el otro fue el que comenzó a gambetear ingleses desde la mitad de la cancha.

Otro detalle no menor para Inglaterra es que se jugará a más de dos mil metros de altura. Así y todo, saldrá con la idea de mostrar porque es uno de los favoritos a ser campeón.

México vs. Ingalterra

Hora: 21:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Estadio Azteca en Ciudad de México.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS).

Asistentes: George Lakrindis y Andrew Lindsay (AUS).

Cuarto: Jalal Jayed (MAR).

Quinto: Zakaria Brinsi (MAR).

VAR: Nicolás Gallo (COL) y Juan Lara (CHI).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erika Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.