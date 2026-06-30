Presidencia se apresta a unificar ambas Secretarías de Derechos Humanos, ¿qué pasa con Spinetti y Casablanca?

El gobierno de Yamandú Orsi definió que habrá movimientos en Torre Ejecutiva, con al menos un cambio en una de las Secretarías de Derechos Humanos que dependen de Presidencia.

Tanto Alejandra Casablanca, a cargo de la Secretería de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, como Collette Spinetti, que encabeza en la actualidad la Secretaría de Derechos Humanos, serían removidas del cargo en los próximos días, informó en primera instancia Info Capital y confirmó El País con fuentes del gobierno.

Ambas jerarcas han sido cuestionadas por diferentes episodios y hechos políticos. En el caso de Casablanca, por ejemplo, fue denunciada en noviembre de 2025 por ejercer violencia laboral contra cuatro funcionarias y otro trabajador que fue transferido a la Junta Nacional de Drogas en junio de 2025.

Spinetti, por su parte, protagonizó la primera polémica cuando fue expulsada del sector político PAIS (Participación, Acción e Integración Social), luego de que mantuviera discrepancias por su gestión con dirigentes de la agrupación de la que formaba parte.

Días después, la jerarca decidió remover a Elisa Arean que se desempeñaba como adscripta en un cargo de confianza y que es una de las principales referentes de PAIS. Spinetti también fue cuestionada en ese momento por la designación de su expareja Thomas Bertón.

Más recientemente, la secretaria de Derechos Humanos quedó envuelta en una polémica tras la filtración de audios en los que se refirió de forma despectiva al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Los dichos se remontan a audios que datan de antes de que ambos jerarcas fueran designados para los cargos, en los que también se hace mención al presidente de la República, Yamandú Orsi —cuestionando su actuación en un actividad—, y al Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Según consignó Búsqueda en base a fuentes de Torre Ejecutiva, el cargo que ocupa hasta el momento Spinetti fue ofrecido a la actual subdirectora de Comunicación, Iliana Da Silva.

El nombre de Da Silva —actualmente de licencia— ya había sonado en su momento para sustituir a Casablanca. Los cambios que se plantean hacer en Presidencia también son de recomposición institucional. Se piensa en la posibilidad, según adelantó Búsqueda, de unificar ambas secretarías dado que se entiende que muchas de las competencias y potestades que hoy tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos (entre ellas la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar) se superponen a tareas que realizan ambas secretarías.