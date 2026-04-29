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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 27 de abril al 3 de mayo de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
29/04/2026, 02:26
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Mateo Ponte celebra tras el triunfo de Botafogo ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana.
Mateo Ponte celebra tras el triunfo de Botafogo ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana.
Foto: @Botafogo.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 28 de abril

Mateo Ponte

El lateral uruguayo fue el encargado de abrir el marcador en el triunfo de Botafogo por 3-0 ante Independiente Petrolero en el marco de la Copa Sudamericana.

Lunes 27 de abril

Facundo Waller

Pese a que el volante uruguayo fue el encargado de abrir el marcador a favor de Huracán terminó siendo derrota del Globo por 2-1 ante Argentinos Juniors en el marco del Torneo Apertura del fútbol argentino.

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