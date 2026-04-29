Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 27 de abril al 3 de mayo de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Martes 28 de abril
Mateo Ponte
El lateral uruguayo fue el encargado de abrir el marcador en el triunfo de Botafogo por 3-0 ante Independiente Petrolero en el marco de la Copa Sudamericana.
ATENTO, RACING: gol del uruguayo Mateo Ponte para el 1-0 de Botafogo contra Independiente Petrolero en la fecha 3 del Grupo E de la CONMEBOL #Sudamericana.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026
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Lunes 27 de abril
Facundo Waller
Pese a que el volante uruguayo fue el encargado de abrir el marcador a favor de Huracán terminó siendo derrota del Globo por 2-1 ante Argentinos Juniors en el marco del Torneo Apertura del fútbol argentino.
FESTEJA EL GLOBO EN EL DUCÓ: gol de Facundo Waller para el 1-0 de Huracán a Argentinos por la fecha 16 de la Zona B del #TorneoApertura.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026
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