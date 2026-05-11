Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 11 de mayo al 17 de mayo de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 11 de mayo

Maicol Cabrera

El delantero uruguayo de 30 años, surgido en las inferiores de Nacional y con pasado en Racing, Cerro, Danubio y Liverpool celebró su cumpleaños con gol en la Primera División de Irak. Abrió el marcador en el triunfo de su equipo, Erbil, ante Al Najaf en lo que fue victoria por 4-1 para mantenerse tercero y a tres puntos del segundo. Para Cabrera son seis en la actual temporada.