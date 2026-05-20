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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 18 de mayo al 24 de mayo de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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20/05/2026, 11:30
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El festejo de Diego Coelho tras el gol de Audax Italiano ante Barracas Central por Copa Sudamericana.
El festejo de Diego Coelho tras el gol de Audax Italiano ante Barracas Central por Copa Sudamericana.
Foto: @audaxoficial.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 19 de mayo:

Miguel Merentiel

La Bestia volvió a marcar y lo hizo por Copa Libertadores en lo que fue empate 1-1 de Boca Juniors ante Cruzeiro en La Bombonera. Fue el sexto gol en el año para el delantero.

Diego Coelho

Audax Italiano se metió en la pelea por clasificar en la Copa Sudamericana y lo consiguió gracias a una victoria por 2-0 ante Barracas Central donde uno de los tantos lo hizo Diego Coelho.

Manuel Fernández

El zaguero uruguayo, figura en el triunfo 3-0 de Coquimbo Unido ante Tolima, fue quien se encargó de poner el tanto de la apertura en suelo trasandino y así llegar a tres goles en la actual temporada.

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