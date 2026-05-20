Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 19 de mayo:

Miguel Merentiel

La Bestia volvió a marcar y lo hizo por Copa Libertadores en lo que fue empate 1-1 de Boca Juniors ante Cruzeiro en La Bombonera. Fue el sexto gol en el año para el delantero.

¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro.



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Diego Coelho

Audax Italiano se metió en la pelea por clasificar en la Copa Sudamericana y lo consiguió gracias a una victoria por 2-0 ante Barracas Central donde uno de los tantos lo hizo Diego Coelho.

¡TODO SENTENCIADO! Coelho marcó el 2-0 de Audax Italiano y Barracas Central se queda afuera de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Manuel Fernández

El zaguero uruguayo, figura en el triunfo 3-0 de Coquimbo Unido ante Tolima, fue quien se encargó de poner el tanto de la apertura en suelo trasandino y así llegar a tres goles en la actual temporada.