Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 3 de agosto al 9 de agosto de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 3 de agosto:
Michael Santos
El Pelo fue clave para el triunfo de Central Córdoba por 1-0 ante San Lorenzo en el marco del Torneo Clausura del fútbol argentino. Marcó, de cabeza, el único tanto del encuentro.
EL GOL DEL TRIUNFAZO FERROVIARIO: cabezazo de Michael Santos para el 1-0 de Central Córdoba contra San Lorenzo en la fecha 3 de la Zona A del #TorneoClausura. pic.twitter.com/v4I4ddWMJQ— SportsCenter (@SC_ESPN) August 4, 2026
Antonio Oviedo
El nacido en Juan Lacaze con pasado en Miramar Misiones y largo recorrido en el fútbol de Paraguay marcó en la derrota de Capiatá por 2-1 ante Paraguari por la fecha 17 de la Segunda División de Paraguay.
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