Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 3 de agosto al 9 de agosto de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
03/08/2026, 23:47
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Michael Santos celebra el gol con el que Central Córdoba le ganó a San Lorenzo.
Michael Santos celebra el gol con el que Central Córdoba le ganó a San Lorenzo.
Foto: @cacc_sde.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 3 de agosto:

Michael Santos

El Pelo fue clave para el triunfo de Central Córdoba por 1-0 ante San Lorenzo en el marco del Torneo Clausura del fútbol argentino. Marcó, de cabeza, el único tanto del encuentro.

Antonio Oviedo

El nacido en Juan Lacaze con pasado en Miramar Misiones y largo recorrido en el fútbol de Paraguay marcó en la derrota de Capiatá por 2-1 ante Paraguari por la fecha 17 de la Segunda División de Paraguay.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Tribu Charrúa

Te puede interesar