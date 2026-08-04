Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 3 de agosto al 9 de agosto de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 3 de agosto:

Michael Santos

El Pelo fue clave para el triunfo de Central Córdoba por 1-0 ante San Lorenzo en el marco del Torneo Clausura del fútbol argentino. Marcó, de cabeza, el único tanto del encuentro.

EL GOL DEL TRIUNFAZO FERROVIARIO: cabezazo de Michael Santos para el 1-0 de Central Córdoba contra San Lorenzo en la fecha 3 de la Zona A del #TorneoClausura. pic.twitter.com/v4I4ddWMJQ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 4, 2026

Antonio Oviedo

El nacido en Juan Lacaze con pasado en Miramar Misiones y largo recorrido en el fútbol de Paraguay marcó en la derrota de Capiatá por 2-1 ante Paraguari por la fecha 17 de la Segunda División de Paraguay.