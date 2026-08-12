Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 10 de agosto al 16 de agosto de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 11 de agosto:

Rodrigo Aguirre

Presencia internacional para el Búfalo que marcó por la Leagues Cup en el partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps. Son siete goles en el año para el jugador del equipo felino.

Diego Casas

La Copa Centroamericana de Concacaf sigue trayendo festejos uruguayos porque esta vez marcó el delantero que defiende al Xelajú, aunque fue derrota por 5-2 ante Plaza Amador en un encuentro donde además dio una asistencia.

¡Golazo de Xelajú! Definición con clase de Diego Casas para el 2-2 ✨ pic.twitter.com/f1QwFjou6m — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 12, 2026

Lunes 10 de agosto:

Joaquín Vergés

En la Primera División de Ecuador, Manta le ganó 2-1 a Cuenca y uno de los goles de la victoria fueron del futbolista con pasado en Tacuarembó, Wanderers y Rentistas. El tanto sirvió para ganar y llegó a los 83'.

Puro golazooooo!!! 🤯



Vergés encaró, vio el espacio y disparó para el 1-2 definitivo del @MantaFutbolClub.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/p9m4AKO0l5 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) August 11, 2026

Michael Santos

El Pelo está en racha y con dos goles en dos partidos le dio seis puntos a Central Córdoba que se enderezó luego de iniciar el Torneo Clausura con dos derrotas.