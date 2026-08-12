Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 10 de agosto al 16 de agosto de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Martes 11 de agosto:
Rodrigo Aguirre
Presencia internacional para el Búfalo que marcó por la Leagues Cup en el partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps. Son siete goles en el año para el jugador del equipo felino.
¡El Búfalo Aguirre se hace presente! 🔥⚽— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2026
Los @TigresOficial lo ganan en casa ante Vancouver. 🐯👏#LMXLC2026 | #TIG | #J3
Ve la Leagues Cup 2026 en vivo en @ImagenDportesTV y @AppleTV. pic.twitter.com/hT8ZzYUOnH
Diego Casas
La Copa Centroamericana de Concacaf sigue trayendo festejos uruguayos porque esta vez marcó el delantero que defiende al Xelajú, aunque fue derrota por 5-2 ante Plaza Amador en un encuentro donde además dio una asistencia.
¡Golazo de Xelajú! Definición con clase de Diego Casas para el 2-2 ✨ pic.twitter.com/f1QwFjou6m— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 12, 2026
Lunes 10 de agosto:
Joaquín Vergés
En la Primera División de Ecuador, Manta le ganó 2-1 a Cuenca y uno de los goles de la victoria fueron del futbolista con pasado en Tacuarembó, Wanderers y Rentistas. El tanto sirvió para ganar y llegó a los 83'.
Puro golazooooo!!! 🤯— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) August 11, 2026
Vergés encaró, vio el espacio y disparó para el 1-2 definitivo del @MantaFutbolClub.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/p9m4AKO0l5
Michael Santos
El Pelo está en racha y con dos goles en dos partidos le dio seis puntos a Central Córdoba que se enderezó luego de iniciar el Torneo Clausura con dos derrotas.
EN LA PRIMERA NO, EN LA SEGUNDA SÍ: Michael Santos convirtió el 1-1 de Central Córdoba contra Unión en Santa Fe.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EGIPVi5CiZ
¿Encontraste un error?