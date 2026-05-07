Vicente López, el estadio que representa a un barrio ilusionado donde Peñarol busca una recuperación urgente

Enviado a Buenos Aires, Argentina

Caminar por el Parque Saavedra no solo regenera los pulmones con tanto verde entre la enorme ciudad de Buenos Aires sino que también confirma la ilusión de los hinchas de Platense, que viven con nerviosismo pero también mucho entusiasmo una nueva presentación de su equipo en la Copa Libertadores, esta vez como locales frente a Peñarol, en el partido que irá desde la hora 19:00 en vivo por ESPN y Disney+.

En el maxikiosco “El Original de Saavedra” el cartel lo dice todo cuando al lado del nombre aparece el escudo de Platense y todo es marrón y blanco. Gonzalo, el propietario, habló con Ovación y dijo: “El Parque Saavedra es un emblema para el barrio y para Platense. Todo lo que soñábamos lo estamos viviendo. Estamos confiados y todo esto para nosotros es un regalo, pero el hincha de Platense siempre quiere más”.

En esa misma línea lo define Juan Carlos, hincha del Calamar que a sus 62 años vive el mejor momento del club: “El Parque Saavedra es el punto de reunión. Acá se juntan los pibes para ir a la cancha como en el barrio Mitre. Para toda la familia de Platense vivir esto es una alegría bárbara, se habla todo el tiempo, del equipo y de Dios, porque le seguimos rezando (risas)”.

El fanático del Calamar también dio su pronóstico para el juego contra Peñarol y fue claro: “Tiene que ganar. Hoy hay que ganar. Será 2 a 0, 2 a 1, pero hay que ganar”.

Juan Carlos, hincha de Platense. Foto: Enrique Arrillaga.

Gustavo, otro hincha de Platense, es tan fanático que con 46 años se propuso hace un tiempo mudarse a la zona del Parque Saavedra y así lo define: “Para mí es todo. Yo trabajo desde casa, tengo una horita de descanso y me vengo a dar una vuelta porque me reactiva. Es hermosa la previa. Siempre quise vivir por acá, pude hacerlo y desde hace dos años estoy cerquita y soy feliz así”.

La recorrida de Ovación siguió por la zona norte de Buenos Aires ya que a unas 10 cuadras del Parque Saavedra y cruzando la Avenida General Paz está el Estadio Ciudad de Vicente López, el templo del Calamar.

El Parque Saavedra. Foto: Enrique Arrillaga.

Con capacidad para unos 28.000 espectadores, el club invirtió más de un millón de dólares para remodelarlo según exigencias de Conmebol y recibir la Copa Libertadores. “Tuvimos que hacer varias reformas porque una vez que supimos que íbamos a jugar la copa, decidimos ser locales acá y no salir a alquilar otra cancha”, le dijo a Ovación el presidente del club, Gastón Arcieri.

La nueva iluminación del Estadio Ciudad de Vicente López. Foto: Enrique Arrillaga.

Obras internas como mejora de los vestuarios del locatario y del visitante con hidromasajes, se mejoró la sala de prensa, la zona mixta, se destinó una sala para el control antidoping y además, hubo una renovación total de la iluminación para cumplir con las exigencias de Conmebol. Todo eso le reportó a la institución una inversión cercana al millón y medio de dólares, gasto que cubre con el ingreso económico por jugar la fase de grupos del certamen continental.

Vestuario del Estadio Ciudad de Vicente López Foto Gentileza. Foto: Gentileza.

Con la fe intacta por el presente internacional del equipo de Walter Zunino y en la antesala del encuentro ante un Peñarol que no llega nada bien, Platense busca seguir haciendo historia y va por un nuevo triunfo en su estadio, en Vicente López, ese lugar que representa la ilusión de todo un barrio. De todo un club.