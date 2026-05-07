Operativo de seguridad para hinchas de Peñarol en Buenos Aires: punto de encuentro, hora y sanciones previstas

Peñarol se juega una parada más que importante en la Copa Libertadores y en las últimas horas del miércoles, el club dio a conocer los detalles del operativo de seguridad para los hinchas que viajan a Buenos Aires para el partido de este jueves a la hora 19:00 frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

En primer lugar, el punto de encuentro para los simpatizantes aurinegros será en la zona de Tecnópolis, más precisamente en la intersección de la Avenida de los Constituyentes y Avenida Presidente Arturo Illia.

Por otra parte, Peñarol publicó un comunicado en el que dio los detalles a tener en cuenta: “El Club Atlético Peñarol ha sido notificado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que el punto de encuentro de la parcialidad aurinegra de cara al partido de este jueves será en Avenida Pres. Artura Illia esquina Avenida De los Constituyentes, desde la hora 12:00 y con salida al estadio de Platense fijada desde allí a partir de las 16:00”.

Además, el club informó que “aquellos hinchas que lleguen en barco a Buenos Aires, tendrán a disposición transporte a partir de las 14:00 y hasta las 16:00 horas en Mariquita Sánchez de Thompson y Avenida Hernán M. Girlat, desde donde partirán con destino al punto de encuentro general”.

Tribuna Adolfo Cozzi del Estadio Ciudad de Vicente López. Foto: Enrique Arrillaga.

“Dentro del Estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en el Municipio de Vicente López (zona norte del Gran Buenos Aires), la parcialidad de Peñarol ocupará la Tribuna Julio Cozzi, con acceso desde Avenida Zufriategui y Avenida Maipú (altura 112), continuando por la calle Nicolás Avellaneda a Cnel. Bogado, directo al estadio”, continuó diciendo el comunicado de la institución aurinegra.

Un punto a tener en cuenta es que Aprevide dio a conocer una serie de sanciones previstas e informó que “en caso de detectar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro por parte de los parciales, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la Justicia por la Ley 23.592, que dispone penas de prisión de un mes a tres años”.

Por último y según lo informado a Peñarol, “se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, botellas, papeles (de todo tipo), materiales pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas o capuchas”.