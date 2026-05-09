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El País Ovación Fútbol

Excelentes noticias para Marcelo Bielsa: Joaquín Piquerez volvió a entrenar con Palmeiras luego de ser operado

El lateral izquierdo del Verdão se había lesionado en el partido amistoso entre la selección uruguaya e Inglaterra que se jugó a fines de marzo en el mítico estadio de Wembley.

El País
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08/05/2026, 21:35
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Joaquín Piquerez en el duelo con Noni Madueke durante el Uruguay vs. Inglaterra.
Joaquín Piquerez en el duelo con Noni Madueke durante el Uruguay vs. Inglaterra.
Foto: AFP.

A falta de 33 días para el puntapié inicial del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y cuatro jornadas más para el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita, llegaron buenas noticias para Marcelo Bielsa desde Brasil. La referencia es para el hecho de que Joaquín Piquerez volvió a entrenar con el Palmeiras luego de haber sido operado a comienzos de abril.

El futbolista de 27 años surgido de Defensor Sporting y con pasajes por River Plate y Peñarol en el fútbol uruguayo, se lesionó el pasado 27 de marzo en el amistoso entre la selección uruguaya e Inglaterra disputado en el mítico estadio de Wembley, en Londres. En aquella ocasión, los Tres Leones abrieron la cuenta a los 81 minutos y Federico Valverde fue el autor del empate, de penal, en los minutos de descuento. Cuando el partido estaba sin goles, Piquerez salió lesionado.

El lateral izquierdo del Verdao apenas alcanzó a disputar 16 minutos, hasta que tuvo que dejar su lugar en la cancha a José María Giménez. Una jugada en la que disputó una pelota sobre la línea fina con Noni Madueke. El futbolista de la Celeste cerró muy bien ante las intenciones ofensivas del jugador del Arsenal, pero este cayó sobre el tibillo derecho del uruguayo provocándole una lesión que requirió de una intervención quirúrgica.

Suárez reiteró sus ganas de volver a la selección y aclaró: "Dije algo que no tendría que haber dicho y me disculpé"

La situación de Piquerez activó un protocolo de seguridad para los clubes que ceden sus jugadores a sus selecciones y estos sufren una lesión que demande más de 28 días de recuperación, por lo que FIFA se hizo cargo del salario del uruguayo en Palmeiras. El equipo brasileño comunicó el 30 de marzo que el lateral sufrió “una rotura de ligamentos en el tobillo derecho” y fue operado con éxito dos días después.

Este viernes 8 de mayo, el Verdao publicó con orgullo en sus redes sociales que el uruguayo regresó a los entrenamientos. “¡Vamos, Pique! Nuestro ‘22’ evolucionó en la recuperación de sus tobillo derecho y ya realizó actividades en cancha”, escribió el equipo brasileño junto a dos fotos de Joaquín Piquerez entrenando. Palmeiras actualmente es líder del Brasileirao y también de su grupo en la Copa Libertadores.

Sus próximos compromisos son ante Remo por el torneo local este domingo y frente a Jacuipense por la Copa do Brasil el próximo miércoles. Piquerez podría apuntar a volver a la convocatoria ante Cerro Porteño por Copa Libertadores el próximo 20 de mayo o frente a Flamengo en Maracaná, tres días después, por el Brasileirao.

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